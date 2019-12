Google | cambio al vertice | i perché del lungo addio di Page e Brin

Cambio al vertice per Google e Alphabet - i fondatori Page e Brin lasciano la guida a Sundar Pichai : Larry Page (S) e Sergey Brin (D), Mountain View, 2003 (foto: Kim Kulish/Corbis via Getty Images) Di cambi al vertice se ne vedono sempre più frequentemente nelle società tecnologiche, ma quello che riguarda il colosso Alphabet avrà senza dubbio una grande portata. Nella giornata di ieri, 3 dicembre, infatti, i due fondatori di Google Llc, Larry Page e Sergej Brin hanno abbandonato i loro incarichi all’interno della holding Alphabet , che dal 2015 ...

Facebook Viewpoints come Google Opinion Rewards : sondaggi in cambio di denaro tramite PayPal : Facebook ha lanciato negli USA la nuova applicazione Facebook Viewpoints, che permette di guadagnare prendendo parte a dei sondaggi: 83 domande (15 minuti) equivalgono a 5 dollari, ma la sicurezza dei dati sarà davvero garantita?