Emergenza climatica : l'ultimo rapporto sul futuro : di Giorgio Ferrari (*) con 30 slides che mostrano i diversi approcci fatti (negli ultimi 50 anni) sul futuro del mondo “La scienza non pensa, perché non è il suo compito”. Martin Heidegger I cambiamenti climatici hanno fatto irruzione sulla scena mondiale, grazie soprattutto a una miriade di giovani che hanno imposto all'attenzione di tutti e tutte i messaggi inascoltati degli studiosi del clima, anche se non tutta la comunità scientifica è ...

Greenpeace svela i piani dell’European Green Deal della commissione Ue : “Impatto minimo sul contrasto all’Emergenza climatica” : Un programma incerto e inefficace rispetto a quel che già constatiamo quotidianamente, ovvero gli impatti sempre più pesanti sulle nostre vite dell’emergenza climatica in corso. Così Greenpeace definisce il cosiddetto “European Green Deal” redatto dalla commissione Europea, di cui ha ottenuto e diffuso una bozza recente. «Si tratta di un programma ampio, per fortuna assai distante dell’agenda di deregulation della commissione Junker, ma basta ...

Il Parlamento Ue vota l’Emergenza climatica : prende forma il Green Deal della von der Leyen : Cop25, la Conferenza internazionale sul clima in programma a Madrid sotto la presidenza del governo del Cile, è alle porte, si terrà dal 2 al 13 dicembre, e il Parlamento Europeo si avvicina all’appuntamento votando una risoluzione che dichiara l’emergenza climatica e ambientale globale e invitando tutti i paesi dell’Unione a impegnarsi per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050.Il dibattito e il voto ...

L’Europarlamento dichiara l’Emergenza climatica : ?«Ridurre le emissioni del 55% entro il 2030» : l'Unione europea dovrebbe ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 per diventare climaticamente neutrale entro il 2050; anche trasporti marittimi e aerei devono ridurre le emissioni

"Non chiamatelo maltempo" : l'Emergenza climatica mette sotto accusa la politica : Alla Camera è in discussione una mozione per impegnare il Governo a decretare l'emergenza climatica. Ma negli ultimi 20 anni...

Calabria - dichiarata l’Emergenza climatica e ambientale : “minacce senza precedenti - a rischio la sopravvivenza” : Per il coordinamento e il rafforzamento delle politiche ambientali, azioni e iniziative volte al contrasto dei cambiamenti climatici, la Giunta, presieduta dal presidente Mario Oliverio -, come assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, su proposta dell’assessore all’ambiente Antonella Rizzo, ha approvato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale. “La dichiarazione – spiega l’assessore Rizzo – costituisce un ...

A GiovedìScienza si parla di Emergenza climatica - tra passato e presente : La scienza è per tutti. Non quella delle formule matematiche incomprensibili ma quella delle scoperte mediche rivoluzionarie, degli studi che tutelano il pianeta, dei viaggi straordinari alla scoperta dei misteri dello spazio. La trentaquattresima edizione di GiovedìScienza, sarà, ancora una volta, il luogo dove pubblico e protagonisti della ricerca scientifica si incontreranno, per approfondire e dibattere sui grandi temi di attualità e le ...

Maltempo Calabria : approvata la dichiarazione di Emergenza climatica e ambientale : Per il coordinamento e il rafforzamento delle politiche ambientali, azioni e iniziative volte al contrasto dei cambiamenti climatici, la Giunta Regionale della Calabria, presieduta dal presidente Mario Oliverio -, come assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, su proposta dell’assessore all’ambiente Antonella Rizzo, ha approvato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale. “La dichiarazione – spiega l’assessore Rizzo ...

Da Venezia a Matera l’Emergenza climatica è qui - è ora - è in Italia : Un difetto di prospettiva che ha accompagnato la discussione sul riscaldamento globale e sull’emergenza climatica (almeno fino a quando gli adolescenti di tutto il mondo non sono riusciti a farsi ascoltare dalla politica) ha a che fare con la percezione di vicinanza/lontananza dal problema. Molti cittadini del cosiddetto primo mondo, e i loro governanti, hanno continuato a rinviare il momento in cui intervenire per evitare che ...

Siamo nel mezzo di una vera Emergenza climatica : l’allarme di 11mila scienziati : (Foto: Forest Service/Gaule/Jones) Il mondo è nel bel mezzo di una emergenza climatica, e “immense sofferenze umane” saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività antropiche che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ad altri fattori legati ai cambiamenti climatici. È questo l’allarme appena lanciato sulla rivista BioScience da oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi diversi. Una coalizione globale di ...

L'allarme di 11mila ricercatori : "La Terra è in piena Emergenza climatica. Indicibili sofferenze umane inevitabili" : La Terra è in piena “emergenza climatica”, e “Indicibili sofferenze umane” saranno inevitabili, senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici.Lo affermano, in uno studio sulla rivista BioScience, più 11.000 ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250 italiani. La dichiarazione di emergenza climatica è basata ...

La Terra è in piena “Emergenza climatica” : allarme di 11mila ricercatori : La Terra è in piena “emergenza climatica“: senza profonde e durature trasformazioni nelle attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici, saranno inevitabili “indicibili sofferenze umane“. L’allarme viene lanciato da oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi (tra cui 250 italiani), in uno studio pubblicato su BioScience, e si basa sull’analisi di 40 anni di dati ...

Non è maltempo - è l’Emergenza climatica : Chiamiamo le cose con il loro nome. Non è maltempo quando in quattro giorni cade un terzo della pioggia annuale, ventimila fulmini si scaricano a terra in poche ore e si riproduce in continuazione il temporale alimentato dalla temperatura più alta del normale sul Tirreno. È il rispetto che dobbiamo a Fabrizio Torre che ha perso la vita con un torrente innocuo trasformato in mostro, l’Albedosa tra Novi Ligure ...

Le elezioni canadesi si giocano sull’Emergenza climatica : Le elezioni in programma il 21 ottobre si annunciano molto diverse dalle precedenti. Gli scivoloni e gli scandali hanno annebbiato l’aura di Justin Trudeau. Leggi