Calderon e il cane

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il terribile incidente si è verificato nel distretto di San Miguelito, in Panama, dove forti piogge hanno fatto traboccare il fiume Sinai. Il momento in cui il 35enne Manuelè saltato nel fiume in rapido movimento è stato catturato nel filmato, mostrando come ha navigato nelle acque pericolose per salvare il suotrascinato via dalla corrente. Ilbianco nel video può essere visto mentre, nelle acque poco profonde cerca di provare a raggiungereche lo stava aspettando dall’altra parte. La gente del posto ha detto che– che lavora come venditore di ortaggi – si era già fatto strada attraverso il fiume e stava aspettando che il suo, Fulo, lo seguisse.aveva ipotizzato che Fulo sarebbe stato in grado di attraversarlo senza problemi, ...