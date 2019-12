ArcelorMittal,4700 esuberi entro 4 anni

I livelli occupazionali in Arcelor Mittal si ridurranno di 2891 unità già nel 2020. A questi nel 2023 se ne aggiungeranno altri circa 1.800 per un totale di 4.700.E' quanto emerge dalle slide del nuovo piano industriale presentato dall'azienda al Mise. Si passerebbe dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. E per il 2023 è prevista anche la fermata del forno Afo2. La produzione di acciaio salirebbe a 6 milioni di tonnellate nel 2021.Poco per il ministro Patuanelli che si dice "deluso".I sindacati:irricevibili.(Di mercoledì 4 dicembre 2019)