Antartide | una “traversa” per stimare l’aumento del livello dei mari

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), unaperdeldei– Parte domani, giovedì 5 dicembre, fino al 25 gennaio 2020, la spedizione EAIIST (East Antarctic International Ice Sheet Traverse), il cui obiettivo è quello dideldeiattraverso lo studio degli archivi climatici. L’equipaggio della spedizione è formato da 10 scienziati tra francesi del CNRS e dell’Università Grenoble Alpes e italiani del CNR e dell’INGV e con il supporto di ricercatori australiani dell’Australian Antarctic Division. Oltre agli scienziati partecipanti alla spedizione, ci saranno circa altri 40 ricercatori provenienti da una quindicina di laboratori italiani, francesi ed australiani che lavoreranno sui dati raccolti. La squadra percorrerà in 50 giorni 1318 km tra andata e ritorno in mezzo al plateau dell’, su unaorganizzata dall’Istituto ...

