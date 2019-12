Sicilia | Cancelleri | ' strada Nord-Sud? Né io né Anas abbiamo abbandonato progetto' 2

Sicilia : Ars - Damante subentra a Cancelleri nelle fila del M5S : Palemro, 27 nov. (Adnkronos) - E' Ketty Damante la deputata del M5S che subentra nel gruppo Ars al posto di Giancarlo Cancelleri, chiamato a rivestire il ruolo di viceministro dei Trasporti nel governo Conte. Lo ha deciso stamattina la Commissione verifica poteri dell’Ars. La delibera, comunque, per

Sicilia : vertice su Ragusa-Catania - Cancelleri 'Anas comprerà progetto' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Sarà Anas a comprare il progetto della Ragusa-Catania "rendendo l’opera completamente pubblica, e quindi senza pedaggio, e permettendo così di inserirla tra le opere strategiche e nello Sblocca cantieri. Tutto ciò voglio farlo entro la fine di questo anno". A dirlo è i

Biglietti aerei a 500 euro per Natale - Cancelleri annuncia tariffe sociali per i Siciliani : tariffe sociali per i siciliani che devono viaggiare per studio o per lavoro. Lo ha annunciato il vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri. Il sottosegretario ha annunciato la presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio. Per tornare in Sicilia voli a 500 euro L’annuncio giunge nei giorni in cui impazza sul web la protesta dei pendolari siciliani che, in vista delle festività natalizie, stanno ...

