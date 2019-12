Piccole Donne | Meryl Streep in una nuova clip offre consigli di vita

Italia - il 9 gennaio arriva al cinema il nuovo ‘Piccole donne’ : ‘Piccole donne’ è uno di quei romanzi che rimangono nel cuore, una piccola perla che apre uno spaccato sulla vita di quattro giovani sorelle e ha la capacità di far rivedere il lettore in una delle protagoniste e urlare con gioia ‘questa sono io!’. È il romanzo più famoso di Louisa May Alcott, pubblicato per la prima volta in due volumi nel 1868 e 1869, ebbe un successo immediato e ancora oggi è considerato un classico della letteratura per ...