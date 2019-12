Ian Somerhalder lancia V Wars dal 5 dicembre su Netflix | “Dopo The Vampire Diaries avrei

V Wars - la nuova serie Netflix sui vampiri con Ian Somerhalder - : Niccolò Sandroni V Wars, la prossima serie tv di Netflix, segna il ritorno di Ian Somerhalder in una storia di vampiri dopo The Vampire Diares: ecco di cosa si tratta V Wars arriva su Netflix: vedremo ancora Ian Somerhalder avere a che fare con i vampiri, ma non come in passato. Ian Somerhalder è conosciuto nel mondo delle serie tv per aver interpretato il personaggio di Boone in Lost, ma anche e soprattutto per essere stato Damon ...

V Wars - dal 5 dicembre su Netflix : Ian Somerhalder è il dottor Swann in lotta coi vampiri : Dopo otto stagioni nei panni del vampiro Damon Salvatore in The Vampire Diaries e due anni di assenza dal piccolo schermo, Ian Somerhalder ritorna protagonista con la serie scifi-horror 'V Wars'. Si tratta di una nuova produzione Netflix tratta dell'omonima serie a fumetti creata da Jonathan Maberry e Alan Robinson. La trama è incentrata sulla lotta tra umani e vampiri quando, a seguito di un'epidemia, il numero delle persone trasformate nei ...

