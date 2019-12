Governo | Boccia | ‘andrà avanti | abbiate fiducia’

C'è l'intesa tra Governo e Regioni sull'autonomia. Boccia : "Ora legge quadro in Cdm" : “Ok da tutte le Regioni, ora il testo in Cdm”: così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sul testo sull’autonomia al termine della conferenza Stato-Regioni. “E’ importante la condivisione del testo con tutte le Regioni, il testo andrà in consiglio dei ministri”.“Se lo facciamo, lo facciamo in maniera condivisa. Se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d’accordo, lo ...

Cala la fiducia delle famiglie - “pesa l’incertezza”. Gli italiani “bocciano la manovra del Governo” : italiani meno ottimisti. La fiducia dei consumatori a novembre retrocede ai livelli di oltre di due anni fa. Il 'sentiment' delle imprese resta piatto, appesantito ancora una volta dalla manifattura. L'Istat fotografa cosi' un Paese che arriva alla fine dell'anno con il morale basso. Preoccupa soprattutto lo stato di salute dell'economia. In particolare le famiglie temono un aumento della disoccupazione. Di "pessimi segnali" parla il Codacons, ...

SONDAGGI POLITICI - CAOS PD-M5S/ 70% boccia Manovra : fiducia Governo al 26% : SONDAGGI POLITICI, le intenzioni di voto e la crisi del Governo giallorosso: il 70% boccia la Manovra di PD-M5S-Renzi, la fiducia resta 'solo' al 26%

ArcelorMittal - il Ministro Boccia spiega il piano B del Governo. Udienza su ricorso il 27 novembre : Il piano B del governo, se ArcelorMittal confermasse la volontà di rescindere il contratto d’affitto d’azienda per l’ex Ilva di Taranto, si chiama amministrazione straordinaria, con un prestito ponte statale. ArcelorMittal, si indaga per distruzione di mezzi di produzione. Ministro Patuanelli ringrazia i commissari Nel giorno in cui ArcelorMittal passa al contrattacco sull’ex ...

Ex Ilva : V. Boccia - ‘speriamo in buon senso e pragmatismo Governo’ : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Per risolvere la vicenda dell’ex Ilva “speriamo nel buon senso e nel realismo e pragmatismo del governo e di alcuni ministri e del premier, che ha fatto suo il dossier. Si tratta di armonizzare la sostenibilità ambientale, economica e sociale in particolare nel Mezzogiorno, che ha fame di lavoro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno di ...

Plastic e sugar tax - auto aziendali e infrastrutture : il Nord boccia il Governo : I presidenti delle Confindustrie del Nord contro la manovra: Marco Bonometti (Lombardia): sprecati 20 miliardi senza nuovo lavoro. Fabio Ravanelli (Piemonte): scongiurata solo l'Iva. Enrico Carraro (Veneto): sensibilità salutista contro le imprese. Pietro Ferrari, Emilia-Romagna: misure improvvisate

Boccia : il Governo abbia una linea e non crei ansie al mondo produttivo : A giudizio del numero uno degli industriali «non bisogna smontare quanto di buono è stato fatto per Industria 4.0, che non sono degli incentivi ma una linea di direzione dell'industria italiana. Poi serve una dotazione infrastrutturale all'altezza del nostro Paese, quindi partire da una manovra anticiclica a partire dalle risorse già stanziate che ammontano a circa 70 miliardi, secondo i dati della nostra associazione dei costruttori»

Brexit - la Camera dei Comuni boccia la mozione del Governo per le elezioni anticipate : La Camera dei Comuni britannica ha espresso voto contrario alla mozione presentata dal governo per ottenere le elezioni politiche anticipate il 12 dicembre. Il no dell'opposizione laburista ha impedito il raggiungimento del necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni.Continua a leggere

Bocciato il Governo in Umbria : La dura replica della storia rispetto a un’alleanza e a un Governo senz’anima, nato nel Palazzo, è nel primo voto del paese reale. Sono i numeri di un tracollo e di uno spostamento a destra senza precedenti quelli della prima regione rossa espugnata. Un ribaltamento totale della sua storia e delle sue radici. Eccoli, i tre dati del voto: il centrodestra vince raggiungendo quasi il 60 per cento, con oltre venti punti rispetto ...

Sondaggi politici - crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Manovra - Boccia : «Cecità del Governo» su sugar e plastic tax : Tra le «criticità» della Manovra ci sono anche le misure per la lotta agli evasori fiscali, di cui l'Italia ha il primato in Europa. «Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese», avverta il leader di Confindustria

Riforme : Biancofiore - ‘appoggiare referendum per bocciare Governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei parlamentari ...