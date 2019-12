Cyberpunk 2077 ci mostra la mappa di gioco grazie a un artbook

Cyberpunk 2077 : diamo uno sguardo alla mappa del gioco pubblicata all'interno di un artbook : all'interno di Amazon è apparsa una versione Deluxe di The World of Cyberpunk 2077, un artbook ufficiale dedicato al mondo di gioco creato da Dark Horse Book in collaborazione con CD Projekt RED.La parte più interessante è che sulla copertina del libro è presente una mappa di Night City, in cui è possibile notare il centro città, la parte esterna ed alcune misteriose ramificazioni che non si sa dove portino. Anche se la mappa stampata sul libro ...

La storia di Cyberpunk 2077 "occupa due interi volumi di dialoghi" : La storia di Cyberpunk 2077 occupa "due spessi volumi di dialoghi" e altri due pieni di commenti.Questo secondo lo story director di CD Projekt Red, Marcin Blacha, che ha detto a Inn:Poland (tradotto in modo indipendente da VGC) che la trama di Cyberpunk 2077 è "molto più grande" dei "piccoli drammi umani" presentati in The Witcher.Ha anche rivelato alcuni dei suoi personaggi preferiti nel gioco, tra cui un'intelligenza artificiale che gestisce ...

Cyberpunk 2077 : il creatore di Cyberpunk 2020 parla dei messaggi e temi nascosti nel gioco : Cyberpunk 2077 è in realtà una continuazione e un adattamento di Cyberpunk 2020, il rivoluzionario gioco da tavolo che prendeva spunto dal genere Cyberpunk. Il gioco di CDPR è pronto per essere più grande di quanto non sia mai stato il gioco da tavolo, e probabilmente tra le più grandi produzioni basate sul Cyberpunk. Il creatore di Cyberpunk 2020, però, vuole anche che i giocatori sappiano che ci sono alcuni temi nascosti nel gioco.Il Cyberpunk ...

Cyberpunk 2077 e la delicata 'questione gender' : parla Mike Pondsmith - il creatore dell'universo di Cyberpunk : Durante un'intervista con il sito GamesIndustry.biz, il leggendario game designer Mike Pondsmith ha voluto spendere due parole sullo sviluppo di Cyberpunk 2077, l'atteso GDR in prima persona di CD Projekt RED.Pondsmith, per chi non lo sapesse, è proprio uno degli autori che contribuì alla creazione di Cyberpunk come gioco di ruolo da tavolo alla fine degli anni 80. In quanto tale è al momento impiegato come consulente da CD Projekt per rendere ...

Cyberpunk 2077 - scopriamo le voci italiane dei protagonisti : Cyberpunk 2077 come probabilmente già saprete sarà completamente localizzato nella nostra lingua, con tanto di doppiaggio in italiano.Come possiamo vedere, da qualche ora sono state annunciate le voci italiane del protagonista. CD Projekt RED ha dunque annunciato che in caso scegliessimo il personaggio di sesso femminile avremo il doppiaggio di Martina Felli, mentre se il nostro alter ego sarà di sesso maschile sentiremo la voce di Federico ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 per nulla preoccupati dell'uscita ravvicinata di Half-Life : Alyx : L'uscita di Cyberpunk 2077 è in programma per il 16 aprile 2020, mentre Half-Life: Alyx uscirà nel mese di marzo. In una recente conference call di CDPR, a Michal Andrzej Nowakowski, vicepresidente senior della compagnia, è stato chiesto se fosse preoccupato del fatto che l'uscita dei due giochi sarà così ravvicinata.Nowakowski ha risposto dicendo che la VR detiene una parte molto, molto piccola del mercato. Il che è probabilmente corretto, ...

Cyberpunk 2077 avrà scene di sesso realizzate in mocap : Durante un evento a Varsavia, CD Projekt ha svelato qualche curiosità in più sull'attesissimo Cyberpunk 2077. Uno degli argomenti trattati riguarda le scene di sesso che saranno presenti nel gioco.Tali scene non saranno troppo invasive, ma legate alle missioni principali ed alcune secondarie. Naturalmente tali scene saranno in prima persona (al fine di non interrompere l'immersione) e gli sviluppatori hanno affermato che è stata utilizzata molta ...

Cyberpunk 2077 avrà un endgame ma per accedere sarà necessario "fare qualcosa" : Cyberpunk 2077 consentirà ai giocatori di continuare a giocare dopo la fine della storia, ha rivelato CD Projekt RED durante il suo evento annuale della community a Varsavia, in Polonia, come riportato da un utente su Reddit.Lo sviluppatore polacco ha confermato che l'opzione di continuare a giocare dopo la fine della storia principale sarà presente ma, a differenza di altri giochi, "è qualcosa che i giocatori dovranno vedere". La dichiarazione ...

Cyberpunk 2077 sarà più corto di The Witcher 3 - ma anche più rigiocabile : CD Projekt Red è tornata a parlare di Cyberpunk 2077, sbilanciandosi per quanto riguarda la longevità dell'attesissimo titolo.In particolare Cyberpunk 2077 avrà una lunghezza complessiva minore di The Witcher 3, considerando sia la campagna principale quanto tutte le missioni e attività secondarie. CD Projekt ha però anche dichiarato come le missioni secondarie di Cyberpunk 2077 saranno anche più complesse di quelle di The Witcher 3, offrendo ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED svela nuovi dettagli del gioco tra cui il supporto alle mod - le scene di sesso e molto altro : Nel suo incontro annuale con la community polacca, CD Projekt RED ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul suo prossimo titolo, Cyberpunk 2077. La compagnia ha condiviso un sacco di informazioni esclusive circa la meccanica di gioco, la sua storia, la lunghezza, i suoi ambienti distruttibili e altro ancora.In termini di lunghezza, la storia principale di Cyberpunk 2077 potrebbe essere un po' più breve di The Witcher 3, ma compenserà con una ...

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? Possibile replica di una strategia commerciale : Dire che Cyberpunk 2077 sia praticamente dietro l'angolo non è di certo un'esagerazione. Il titolo curato dai ragazzi di CD Projekt RED si appresta in fin dei conti a fare la sua comparsa sugli scaffali fisici e digitali nel corso dei primi mesi del prossimo anno, con la release che è fissata a aprile 2020 (e non ci sono gli estremi per supporre un Possibile rinvio, ndr). La qualità tecnica di Cyberpunk 2077 è praticamente sotto gli occhi di ...

Cyberpunk 2077 potrebbe ottenere come veicolo il nuovo pick-up Tesla Cybertruck : Pochi giorni fa, Elon Musk, CEO di Tesla, ha mostrato il suo nuovo veicolo, il pick-up Tesla Cybertruck. Il popolo del web all'annuncio ha reagito creando una quantità enorme di meme, ma alcuni invece si sono focalizzati nel comparare il design del veicolo al mondo di gioco di Cyberpunk 2077. A tal proposito, anche la pagina ufficiale del gioco di CD Projekt RED, ha colto la palla al balzo per entrare nel merito.In risposta ad un tweet di Elon ...

Il multiplayer di Cyberpunk 2077 avrà una monetizzazione "intelligente" : CD Projekt Red finirà per monetizzare la componente multiplayer di Cyberpunk 2077, ma per il momento non è sicuro di come lo farà.Nel report finanziario per il terzo trimestre del 2019, il CEO Adam Kicinski ha osservato che il multiplayer è ancora nelle prime fasi di sviluppo e, quindi, è troppo presto per confermare qualcosa di sostanziale. Cyberpunk 2077 è in fase di sperimentazione, si stanno esplorando le varie possibilità e mentre Kicinski ...