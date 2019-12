Vietri e Pontecagnano | cittadini-volontari si ribellano ai rifiuti

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Piccoli gesti che riempiono il cuore: il gruppo Voglio un Mondo Pulito (VUMP) ha avuto il merito, attraverso l’esempio amplificato dai social, di risvegliare la coscienza civica di molti salernitani. A differenza del passato accade sempre meno raramente chesi organizzino e scendano in strada, collettivamente o in maniera singola, per ripulire pezzetti di aree pubbliche. E’ successo anche domenica pomeriggio aFaiano. Martina pubblica la foto (in alto) e scrive: “Buonasera. Questi due bustoni sono il risultato di mezz’ora di passeggiata con il cane, su un tratto di spiaggia/pista ciclabile adiacente, di meno di cento di metri. Eravamo io e due cani, per mezz’ora; immaginate se fossimo stati in dieci. Per un paio d’ore.. Non ci vogliono autorizzazioni di nessun genere, da nessuno. Solo ...

