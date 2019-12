Tartaruga trovata morta sulla spiaggia

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Aveva la bocca e lo stomaco pieno di pezzi di plastica ladi Vasto in provincia di Chieti. Buste della spesa, cannucce e plastiche che, qualora non raccolte correttamente, ovunque vengano gettate vanno a finire in mare dove a farne le spese sono cetacei e tartarughe che le scambiano per prede. Così è stato anche per l'esemplare della caretta caretta – la specie dipiù comune nel Mediterraneo - rinvenuta senza vita lungo ladi Vasto: lo stesso ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, ha rilanciato l'immagine di Luciano Palena, diffusa da Zonalocale, sottolineando che è compito civico di ciascuno fare in modo che la plastica non sia dispersa nell'ambiente : «Ogni nostra azione ha delle conseguenze. Io ci sto attento, sempre. Fatelo tutti. Grazie» ...

