Sicilia : Ance a Governo - 'sui cantieri serve una operazione verità' : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Ance Sicilia "pretende" dal Governo nazionale e dall'Anas una "operazione verità sull'incantesimo che da oltre 20 anni impedisce la realizzazione del tratto C della strada Nord-Sud, nonostante vi siano i fondi, 399 milioni di euro, il progetto esecutivo pronto con i rel

Sicilia : Ars - Damante subentra a Cancelleri nelle fila del M5S : Palemro, 27 nov. (Adnkronos) - E' Ketty Damante la deputata del M5S che subentra nel gruppo Ars al posto di Giancarlo Cancelleri, chiamato a rivestire il ruolo di viceministro dei Trasporti nel governo Conte. Lo ha deciso stamattina la Commissione verifica poteri dell’Ars. La delibera, comunque, per

Sicilia : vertice su Ragusa-Catania - Cancelleri 'Anas comprerà progetto' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Sarà Anas a comprare il progetto della Ragusa-Catania "rendendo l’opera completamente pubblica, e quindi senza pedaggio, e permettendo così di inserirla tra le opere strategiche e nello Sblocca cantieri. Tutto ciò voglio farlo entro la fine di questo anno". A dirlo è i

Biglietti aerei a 500 euro per Natale - Cancelleri annuncia tariffe sociali per i Siciliani : tariffe sociali per i siciliani che devono viaggiare per studio o per lavoro. Lo ha annunciato il vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri. Il sottosegretario ha annunciato la presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio. Per tornare in Sicilia voli a 500 euro L’annuncio giunge nei giorni in cui impazza sul web la protesta dei pendolari siciliani che, in vista delle festività natalizie, stanno ...

Sicilia : Ance all'Antitrust - 'cartello di fatto su voli da e per isola' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - L'avvio di un’istruttoria "per verificare eventuali violazioni delle norme nella situazione creatasi sulle principali tratte di collegamento aereo da e per la Sicilia dopo l’improvviso ritiro di Vueling e l’impennata delle tariffe praticate dagli unici due vettori rimas

Sicilia - limoni cancerogeni : scatta il sequestro in un centro commerciale di Siracusa : Si tratta di una partita di agrumi importati dalla Spagna trattati con Imanaxil, un funghicida potenzialmente pericoloso. L’operazione, come svelato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, è scattata a Siracusa, in un centro della grande distribuzione. Corrao (M5S): “Plauso al Corpo Forestale, ma il Ministro Bellanova si attivi in Europa".Continua a leggere