Pomeriggio 5 | Francesca De Andrè attacca D’Anelli e Rondinelli | “Caz*ari!”

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica Pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Emanuela Aurizi Vs Francesca Cipriani a Pomeriggio 5/ 'Quoziente intellettivo zero!' : Lite tra Emanuela Aurizi e Francesca Ciprianiin diretta a Pomeriggio 5: 'Quoziente intellettivo zero, ti implode il cervello!'

Francesca Cipriani stroncata a Pomeriggio 5 : “Questa è matta!” : Pomeriggio Cinque: Francesca Cipriani attaccata da Emanuela Aurizi Francesca Cipriani è stata una delle ospiti del talk dedicato alla cronaca rosa, incentrato sull’alimentazione, di Pomeriggio 5. Per l’inviata di Barbara d’Urso la puntata non è iniziata nel migliore dei modi. Il motivo? Non appena Emanuela Aurizi è entrata in studio, ha iniziato ad attaccare la bionda showgirl, affermando che quest’ultima lancia ...

Pomeriggio Cinque Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani : L’ex gieffina Francesca De Andrè minaccia in diretta tv Daniela Martani: «Non mi toccare, non ti conviene». Momenti di tensione, nel salotto di Barbara D’Urso. Tema del talk, animalisti contro tutti. Ed è subito scontro tra la De Andrè e Daniela Martani, convinta animalista. Francesca De Andrè attacca Daniela Martani per la maglia di struzzo finto. L’attivista la tocca per rispondere e a Francesca va fuori di sé: «Non mi toccare, non ...

Pomeriggio Cinque volano parole grosse tra Francesca De Andrè e Mila Suarez : L’ ex gieffine Francesca De André e Mila Suarez si sono scontrate durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D’Urso ha commentato con una battuta, che aveva fatto Francesca De André e Mila Suarez all’interno della casa del Grande Fratello: ”Volevo metterle vicine ma poi mi sono ricordata di quello che è successo nella Casa!, è andato in onda un filmato ...

Francesca De Andrè e Mila Suarez lite a Pomeriggio Cinque : Francesca De André e Mila Suarez si sono di nuovo scontrate durante la puntata di “Pomeriggio Cinque”. Durante un dibattito riguardante episodi di razzismo e di discriminazione, Barbara D’Urso ha commentato con una battuta, che aveva fatto Francesca De André e Mila Suarez all’interno della casa del Grande Fratello: ”Volevo metterle vicine ma poi mi sono ricordata di quello che è successo nella Casa!, è andato in onda un filmato di ...

Pomeriggio 5 - Francesca De André provoca Mila Suarez : “Nemmeno Belli!” : Pomeriggio Cinque: Francesca De André lancia una provocazione a Mila Suarez Francesca De André è tornata più carica che mai negli studi di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso si è ritrovata, ancora una volta, faccia a faccia con Mila Suarez, sua acerrima nemica nella scorsa edizione del Grande Fratello. La figlia d’arte, non appena la padrona di casa le ha detto che la bella modella marocchina non riesce a trovare a ...

Francesca Cipriani : la strigliata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso striglia Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Raccogli, pulisci e mangia” Barbara d’Urso, si ride e si scherza… ma fino a un certo punto. La conduttrice napoletana, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha infatti bacchettato Francesca Cipriani, da quest’anno ingaggiata per fare l’inviata ‘persa tra le nuvole’ su alcuni temi ‘leggeri’ trattati dalla ...

Pomeriggio 5 - gesto choc di Francesca Cipriani. D’Urso : “Calma!” : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso bacchetta la Cipriani: “Stai calma!” Barbara d’Urso ha rimproverato Francesca Cipriani durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. Per quale motivo? Francesca, che è stata promossa ad inviata ufficiale del programma di canale 5, era in collegamento con gli studi di Cologno. La showgirl si trovava al mercato della frutta e, convinta che la bella presentatrice partenopea le avesse dato la ...