La denuncia di un lettore | “I veri problemi irrisolti di Lapio”

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLapio (Av) – Riceviamo e pubblichiamo ladi unin merito alla situazione di Lapio, paese della provincia avellinese. “Lapio non è un paese per vecchi. Cosi è definito questo bel paese in cui si è preoccupati di pulire bene le strade, illuminare le piazze far conoscere i bei paesaggi. Ma l’attenzione per l’igiene e la sicurezza dei bambini a scuola, chi riguarda? Peccato che questo bel paese che proclama le bellezze del posto, non si accorga che i bambini dovrebbero essere messi in sicurezza. Con questo si intende l’attenzione che dovrebbe esserci in merito al trasporto dei cibi, da un luogo definito idoneo quale il locale della Misericordia, pieno di virus e batteri, alla struttura scolastica. Cosa che invece non avviene. Come mai nessuno si accorge di questo? Questione sicurezza, insomma, all’interno di una struttura ...

