Incidente in fiera | non funziona la sbarra di protezione | sei persone sbalzate fuori da

newnotizie

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Spaventosoin un luna park della Thailandia: ladiha ceduto durante un giro in giostra e seisono statedai seggiolini. Quattro di loro sono bambini Seisono rimaste coinvolte in un paurosoavvenuto su una giostra. È successo in Thailandia, nell’ambito di unacon … L'articoloin, nonladi: seida una giostra NewNotizie.it.

CCISS_Ministero : A8 Raccordo Milano Nuova Fiera fine code causa incidente tra Svincolo Accesso Est Merci Fiera (Km 1,8) e A8 Svinco… - CCISS_Ministero : A8 Raccordo Milano Nuova Fiera code causa incidente tra Svincolo Accesso Est Merci Fiera (Km 1,8) e A8 Svincolo Ac… - TrafficoA : Bologna Fiera-Bologna - Coda A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona Coda tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro per incidente -