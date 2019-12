Il Pallone d’Oro è una buffonata Non vince chi merita | ma il più popolare | e Ronaldo

sportfair

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilha perso ormai il suo valore, diventato una. Non viene più premiato il migliore della stagione, ma il giocatore piùfra colleghi e addetti ai lavori Come ogni anno, la storia si ripete: la cerimonia di consegna deld’Oro porta con sè aspre polemiche legate al risultato del vincitore. A 10 anni dalla prima volta, Lionel Messi ha vinto il suo 6°D’oro, un record che festeggia in solitaria staccando Cristianofermo a quota 5. Ma perchè la vittoria di Messi ha creato così tante polemiche? Perchè, diciamo le cose come stanno, non è pienamenteta. Per prima cosa, va analizzata l’obiettivo deld’Oro, un riconoscimento che premia esattamente cosa? Non di certo il giocatore più forte al mondo, criterio che si presta a troppe variabili e sfaccettature per essere definito all’unanimità, ...

