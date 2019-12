wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Lo scenario è cupo. Le nazioni hanno fallito nell’arrestare le emissioni di gas serra, perciò ora servono interventi ancora più drastici”. Non fa sconti il Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (Unep) nel giudicare gli sforzi intrapresi dai governi per affrontare l’emergenzatica: troppo deboli per tirarci fuori dai guai. Lo attestano due corposi rapporti diffusi alla vigilia della Cop25, il vertice mondiale sulin programma dal 2 a 13 dicembre a Madrid. E le conclusioni suonano come l’ennesimo appello a fare sul serio, perché il tempo che resta per evitare gli scenari peggiori è ormai agli sgoccioli. Servono impegni più ambiziosi Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, infatti, se vogliamo limitare l’aumento delle temperature entro la soglia di sicurezza di 1,5°C, gli impegni di riduzione dei gas serra dovranno essere molto più ambiziosi: anzi, cinque volte più ...

TizianaFerrario : Salvini e Di Maio dicono di non essere responsabili degli accordi Italia Europa sul Mes-meccanismo europeo di stabi… - CarloStagnaro : Do, Mi bemolle e Sol furono bloccati all'ingresso della festa. 'Mi spiace - disse il buttafuori - ma gli accordi so… - MilanoCitExpo : Gli accordi sul clima non basteranno a salvarci #DipartimentoInnovazioneTecnologia -