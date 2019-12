Concorso esterno in associazione mafiosa | Dell’Utri torna libero dopo 5 anni

Dell’Utri torna libero - era stato condannato a 7 anni per Concorso esterno associazione mafiosa : Sette anni diventati cinque e qualche mese grazie alla liberazione anticipata. Tanto e' durata la detenzione di Marcello Dell'Utri, ex manager di Publitalia condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dai giudici di Palermo. Domani finira' di scontare la sua pena e tornera' un uomo libero. Da luglio 2018, per motivi di salute, era ai domiciliari nella sua casa di Milano. L'espiazione della condanna, che nel 2014 la Cassazione rese ...

Mafia - Cassazione : “La decisione della corte di Strasburgo su Bruno Contrada e il Concorso esterno non si può applicare agli altri casi” : La sentenza della corte europea dei diritti umani su Bruno Contrada non si può applicare a tutti gli altri casi. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione negando che i condannati per concorso esterno a Cosa nostra, “fratelli minori” dell’ex 007 del Sisde, possano ottenere la revisione usando il verdetto Cedu: non è una “sentenza pilota” e non è “espressione di una consolidata giurisprudenza Ue“. La ...

Aiutò il boss a sfuggire alla cattura - arrestato poliziotto per Concorso esterno. Il gip : “Cosche di ‘ndrangheta agevolate da un ventennio” : Quando la polizia era andata arrestarlo la notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018, il boss Rocco Devona della cosca Megna di Papanice non c’era a casa. Scorrendo la chat di Telegram sul suo cellulare, però, gli investigatori hanno trovato un messaggio poche ore prima del blitz. C’era scritto solo “Ehi” e proveniva da un numero registrato nella rubrica sotto il nome “Amore mio”. In realtà quel contatto non era la moglie del boss ma il ...