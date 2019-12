Al Circolo degli Illuminati gli eventi del 6 e 7 dicembre Propaganda Block Party

Il Programma di dicembre 2019 al Circolo degli Illuminati : Per il party Minù il Programma di dicembre si apre il 7 con il set di Moblack, un vero e proprio maestro del genere afro house. Il deejay, producer e label owner della MoBlack Records, dopo aver vissuto per diversi anni in Ghana, ha saputo unire con grande maestria le sonorità e i ritmi africani con la nuova house occidentale. Si prosegue il 14 dicembre con lo showcase dell’All In Records che chiude i festeggiamenti del suo ...

Derrick May : Il Padre Fondatore della Techno al Circolo degli Illuminati 23 novembre : Sabato 23 novembre torna a Roma Derrick May, uno dei padri fondatori della Techno insieme a Kevin Saunderson e Juan Atkins. Grazie a dischi come “Strings of Life”, “Nude Foto”, “Is What it is” e alla creazione dell’etichetta Transmat, il deejay di Detroit è uno dei personaggi più influenti del genere. Derrick May nasce a Detroit e conosce Juan Atkins e Kevin Saunderson durante i loro anni del liceo. Ispirati dalle musiche dei Kraftwerk, Gary ...

Passi il Circolo Pickwick degli scrittori contro Handke - ma Rushdie no : Arrivo ad essere quasi perfettamente d’accordo con chi ha scritto che il cinquanta per cento del Nobel per la Letteratura lo dovevano dare a Don Winslow. Posso ingoiare con stoicismo il rospo cinefilo di Mariarosa Mancuso, quando scrive che Il cielo sopra Berlino è invecchiato male. Mi taccio con il