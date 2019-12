Aids | in Veneto dall' 84 al 2018 3 873 casi | 2 637 decessi | il 68% 2

liberoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (Adnkronos) - “La soglia di attenzione e la prevenzione rimangono comunque molto alte a prescindere – aggiunge la Lanzarin – perché, ad esempio, non è stimabile il numero di persone che potrebbero aver contratto la malattia, ma che non ne sono ancora a conoscenza perché non hanno effettuato il test.

TrevisoVerdi : RT @TgrVeneto: #1dicembre, Giornata Mondiale per la lotta all'#Aids. In #Italia i contagi continuano, i farmaci ci sono ma servirebbe fare… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #1dicembre, Giornata Mondiale per la lotta all'#Aids. In #Italia i contagi continuano, i farmaci ci sono ma servirebbe fare… - TgrVeneto : #1dicembre, Giornata Mondiale per la lotta all'#Aids. In #Italia i contagi continuano, i farmaci ci sono ma servire… -