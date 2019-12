Uscita di PS5 a ritmo di leak | immagini per console e controller next-gen

PS5 : un insider avrebbe svelato la data di Uscita - il prezzo e un bundle con Gran Turismo 7 disponibile al lancio : PS5 è lontana ancora un anno e i rumor sulla next-gen di Sony continuano a susseguirsi senza sosta. Poco tempo fa il noto insider PSERebus aveva indicato l'E3 2020 come evento ideale per scoprire i dettagli sul prezzo e la data di uscita precisa della console.Ora, lo stesso insider, abbastanza affidabile in passato, è tornato con altre indiscrezioni.Nello specifico, PSERebus ha affermato, via Twitter, che PS5 sarà disponibile negli USA tra ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in Uscita su PS5 e Xbox Scarlett : bollenti rumor al 20 novembre : Da tempo si vocifera di Assassin's Creed Ragnarok tra gli affollati corridoi del web. Vale a dire l'evoluzione della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft dopo gli apprezzati Origins e Odyssey, che hanno segnato un profondo cambiamento nell'intera impostazione ludica del franchise. Eppure di recente la compagnia d'Oltralpe non ha mai parlato direttamente di uno dei suoi brand di punta, avendo abbandonato le uscite a cadenza annuale per ...

PS5 : i dettagli su prezzo e data di Uscita potrebbero essere svelati all'E3 2020 : PlayStation 5 è distante circa un anno. Come saprete, Sony ha già comunicato in via ufficiale che la prossima console sarà disponibile durante il periodo delle vacanze natalizie del 2020.Tuttavia, anche se siamo a conoscenza di molte informazioni su PS5, ancora non sono stati svelati i dettagli che tutti attendono, ovvero il prezzo della console e quando precisamente verrà lanciata.A quanto pare, per apprendere queste informazioni bisognerà ...

Dead Island 2 in Uscita nel 2020 al lancio di PS5 e Xbox Scarlett? : Ammettetelo: quanti di voi si ricordavano della sola esistenza di Dead Island 2? Noi stessi per certi versi ce n'eravamo completamente dimenticati anche considerando che la voglia di zombie sembra coperta piuttosto efficacemente dall'ambizioso Dying Light 2. A quanto pare chi non si è di certo dimenticata del progetto è THQ Nordic.Un nuovo rumor alimenta le speranza per la buona riuscita del titolo e parla chiaramente dell'esistenza del progetto ...

Nessun Battlefield in Uscita il prossimo anno. Il nuovo capitolo confermato per PS5 e Xbox Scarlett : Un nuovo capitolo della serie Battlefield è in sviluppo. Durante il recente report finanziario, EA ha confermato che il nuovo gioco Battlefield arriverà su console next-gen e che verrà lanciato prima del mese di marzo del 2022.EA non ha condiviso alcun dettaglio concreto sul nuovo capitolo, ma ha affermato che il titolo "punterà a innovazioni che saranno possibili grazie alle piattaforme di nuova generazione". La società ha anche confermato che ...

Giochi PS5 in Uscita al lancio : prime ipotesi tra The Last of Us 2 e il nuovo Horizon : Quali siano i Giochi PS5 in uscita in contemporanea con il lancio della console next-gen a marchio Sony è naturalmente un'informazione ancora del tutto top secret. Nessuno - se non la dirigenza del colosso giapponese - conosce ancora la forma definitiva della piattaforma, tutte le sue feature e il prezzo, così come la lista di titoli che potremo gustarci già a Natale del 2020, periodo di lancio scelto dalla "grande S" per sfidare a muso duro la ...

Uscita PS5 a Natale 2020 - tutto ciò che sappiamo sulla nuova console Sony : L'annuncio tanto atteso è finalmente arrivato nella giornata di ieri: PS5 ha finalmente una data d'Uscita. Non bisognerà poi attendere tanto, viste le intenzioni di mamma Sony di presenziare evidentemente sotto gli alberi di Natale dei propri fan nel corso delle festività del 2020, con la marcia d'avvicinamento che è ormai cominciata. Sarà un anno di rivelazioni importanti sul nuovo hardware del colosso nipponico, visto che allo stato attuale ...