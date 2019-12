Urne deserte Fallisce il referendum per la separazione tra Mestre e Venezia

agi

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Non ce l'ha fatta a raggiungere il quorum il quintoper la divisione di(e isole) dalla terraferma. L'affluenza alle 23 di oggi si è fermata al 21,7%, ben lontano da quel 50% necessario a validare la consultazione. Si tratta della conferma di un trend che dimostra come dal 1979 ad oggi l'affezione all'idea di separare lalagunare da quella di terraferma sia andata via via diminuendo. Si è infatti passati dal 79,5% del 1979, al 74,1% del 1989, al 67,9% del 1994, al 39% del 2003 fino al dato di oggi che è quello piu' basso di sempre. Ini e i mestrini sembrano quindi non aver gradito la chiamata allenell'ennesimo tentativo di separareda, cioè la laguna dalla terraferma. Tentativo respinto per ben tre volte, ne 1979, nel 1989 e nel 1994 con una maggioranza ampia di No. Mentre la quarta votazione, quella del 2003, come si è ...