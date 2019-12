Tutte le tipologie di digiuno intermittente

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il: non è un modo per contrastare le abbuffateCome funzionae ritmo circadianoLa dieta 16:8la dieta dell'orologio Un giorno di magro a settimana5:2Digiunare dopo un weekend di bagordi è davvero sano? Se ilè una soluzione che fa bene alla salute, lo ha sempre sostenuto Umberto Veronesi, ed è la chiave della logevità secondo il ricercatore Valter Longo, potrebbe non bastare per compensare gli eccessi. Insomma, se si segue ilper mettersi a posto la coscienza non è salutare, né efficace per perdere peso. Filippo Ongaro, il nutrizionista che ha lavorato con gli astronauti e tra i primi ad avvicinarsi alla medicina anti-age, e nel suo ultimo libro Il metodo Ongaro, sostiene che «La teoria che ildisintossichi l’organismo è piuttosto discutibile, in quanto gli organi deputati alla detossificazione, tra cui ...

Gio1768 : @Dade_Maglio @GCeccaroni @borghi_claudio @giangoSGV @federicofubini @AlbertoBagnai In tutti i gruppi di persone ci… - taxplanningint : Tutte le Tipologie di Trust per Proteggere il Patrimonio - - VirtuQuotidiane : Tre tipologie di panettoni e tre di biscotti, tutte artigianali, per comporre degli originalissimi pacchi natalizi… -