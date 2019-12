Tragedia a Partinico | schianto mortale | la vittima è Salvatore Palazzolo

direttasicilia

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un’altrascuote. Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte nella città già scossa per l’omicidio di Ana Di Piazza. Ora muore un giovane di 21 anni a causa di un incidente. La, 21 anni. Il ragazzo si è schiantato, poco dopo le 23, mentre si trovava a bordo della sua Vespa in una via del centro di. Non è chiaro com’è avvenuto l’impatto, fatto sta cheha perso il controllo del mezzo sbattendo con violenza sull’asfalto. Un medico che si trovava nelle vicinanze ha subito soccorso il giovane che è stato trasportato all’ospedale Civico diTroppo gravi le ferite riportate dache non ce l’ha fatta. E’, infatti, morto dopo il ricovero in terapia intensiva. Il ragazzo, conosciuto ...

