Paola Caruso | l’accusa shock dell’ex Moreno Merlo | “Mi ha tirato 3 schiaffi”

(Di domenica 1 dicembre 2019) Volano gli stracci frae l’ex fidanzatodopo la rottura della relazione. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva raccontato a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, che il ragazzo si sarebbe avvicinato a lei solo per acquisire soldi e popolarità. La pronta replica del ragazzo non si è fatta attendere e nel programma di Barbarella racconterà la sua verità. “Non posso approfittarmi di una mamma con un bambino“ A Domenica Liveaveva mostrato tutto il suo risentimento verso l’ex fidanzato, accusato di essersi avvicinato a lei solo per ottenere denaro e popolarità. Accusa ancora più infamante è che il ragazzo avrebbe “usato” il figlio della showgirl per fare televisione. In studio da Barbara D’Urso il ragazzo cerca di difendersi, rigettando ogni accusa: “Io sono una persona cresciuta in un modo molto simile a Michelino, il figlio di. ...

