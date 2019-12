Le «sardine» sbarcano a Milano | sotto la pioggia in 25 mila 

Le sardine sbarcano ad Amsterdam : «400 persone in piazza tra canti - cori e un “Bella ciao”» – L’intervista : «È stata una festa, 400 persone in piazza , canti , balli e momenti di riflessione. Ognuno di noi ha portato una “sardina”, c’erano cartelloni, molti bambini e tanta voglia di liberarci da questo clima di violenza e arroganza che qualcuno ha voluto creare nel nostro Paese». A parlare a Open è Anna Carolina Bertacchini, una delle organizzatrici di “6000 sardine ” in Olanda (è stato aperto anche un gruppo su Facebook, ndr). Ieri pomeriggio, ...

Adesso sbarcano pure in Usa : ci mancavano le sardine a NY : Bartolo Dall'Orto Domani la manifestazione a New York delle "sardine atlantiche": "La nostra storia è la storia delle sardine di tutta Italia" Dopo Bologna, Modena, Sorrento e Perugia le sardine faranno un lungo viaggio, attraverseranno l'oceano Atlantico e raggiungeranno New York. Sotto i grattacieli made in Usa, non lontano dalla Trump Tower, lì dove little Italy è una tappa quasi obbligata per chi visita la città, gli ...