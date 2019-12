Juve | disastro De Ligt e papera di Buffon | bianconeri fermati dal Sassuolo Sarri rischia

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ilpareggia in casantusntus e, lunch match del 14° turno di Serie A finisce con un clamoroso pareggio per 2-2.in vantaggio al 20′ con il gol di Bonucci che, che viene deviato da Marlone mette fuori causa il classe 2001 Turati. Il vantaggio bianconero dura pochissimo, infatti al 22′ l’attaccante delBoga, con un pallonetto, riporta il risultato in parità. Termina così la prima frazione. Nel secondo tempo arriva il sorpasso degli emiliani con il gol al 47′ di Caputo che sfrutta un erroraccio di Deed unadi. I padroni di casa riescono a trovare il pareggio con Ronaldo al 67′, grazie ad un rigore. Inutile il forcing finale della squadra di, ilriesce a strappare un punto prezioso allontus Stadium ed ora l’Inter può arrivare in vetta alla classifica. PER ...

UgoBaroni : RT @cmdotcom: Juve-Sassuolo, le pagelle di CM: disastro De Ligt, fantasma Emre Can, Turati fa il fenomeno davanti a Buffon - Notiziedi_it : VIDEO | Juve-Sassuolo, il disastro bianconero e la papera di Buffon sul secondo gol neroverde… -