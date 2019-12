Cagliari-Sampdoria | Ranieri | “Quagliarella sta bene E sulla formazione…”

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019)è il posticipo del lunedì valido per la 14ª giornata di Serie A. Alla vigilia del match l’allenatore blucerchiato Claudioè intervenuto in conferenza stampa. E’ così che ha analizzato la partita: “andiamo ad incontrare una delle squadre più in forma della Serie A, che gioca in casa e in trasferta nella stessa maniera. E che avrà il supporto del suo pubblico. Ci aspetta una partita davvero interessante. Passato a? Ho ricordi straordinari della Sardegna. Sono stati tre anni straordinari: ringrazio le persone che mi hanno accompagnato in quel percorso”, ha aggiunto il tecnico.sfida di domani “vedrò se è meglio il 4-4-2 oppure il rombo. La squadra mi ha dato garanzie che sa fare entrambe le cose”. E sulle difficoltà a segnaresottolinea: “Quagliarella e Gabbiadini stanno. Non importa come ...

