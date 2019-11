Serie A | il Lecce espugna il Franchi e apre la crisi nera della Fiorentina

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Atalanta si impone nel derby contro il Brescia - cade la Fiorentina contro il Lecce : Tre gli anticipi andati in scena quest’oggi nel 14° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. L’Atalanta si conferma in grande evidenza e supera nettamente al “Rigamonti” il Brescia 3-0. Per gli uomini di Gian Piero Gasperini una doppietta del croato Mario Pasalic e una realizzazione negli ultimi scampoli del match dello sloveno Josip Ilicic sono valse i tre punti. Con questa vittoria, la Dea è in quarta ...

Serie A - 14° turno : Fiorentina-Lecce 0-1 : 22.43 Tempi duri per la Fiorentina (un punto nelle ultime 4):il Lecce passa al Franchi (0-1) e fa un gran balzo in classifica (quota 14 con Milan e Udinese). Primo tempo in mano ai viola, che hanno 4 buone occasioni con Milenkovic (rasoterra,bravo Gabriel),Lirola (destro out di un soffio),Vlahovic e Dalbert.Ospiti impalpabili.Altra musica nella ripresa: Shakhov al centro per La Mantia che insacca di testa (49'). Poi reazione Fiorentina:due ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari 2-2. Lapadula e Calderoni riprendono in extremis i sardi : E’ successo di tutto allo Stadio Via del Mare dove Lecce e Cagliari hanno pareggiato 2-2 in un match a dir poco spettacolare. La partita rinviata ieri per impraticabilità del campo è stata recuperata questo pomeriggio alle ore 15. Entrambe le squadre sono in scese in campo con la voglia di portare a casa un risultato positivo per avvicinare il proprio obiettivo stagionale. Primo tempo abbastanza equilibrato con gli ospiti che cercano di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa oggi. Programma - orari e tv : La Serie A di Calcio oggi, lunedì 25 novembre vedrà disputarsi due incontri validi per la tredicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano si chiuderà con Lecce-Cagliari, rinviata alle ore 15.00 dopo la pioggia incessante di ieri che ha reso impraticabile il campo dei salentini, e con il match tra SPAL e Genoa, già in Programma originariamente alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e ...

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata per maltempo : La pioggia e il campo pesante cancellano Lecce-Cagliari, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A - Lecce-Cagliari rinviata a domani per la pioggia che cade sul Salento [FOTO] : Il maltempo che sta flagellando da giorni l’Italia condiziona anche il campionato di calcio di Serie A. Dopo che per tutto il giorno si è temuto il rinvio di Sampdoria-Udinese a Marassi, con Genova letteralmente messa in ginocchio dalla pioggia, a non giocarsi è stato il posticipo fra Lecce e Cagliari. Sulla città pugliese, infatti, ha piovuto insistentemente tutto il pomeriggio/sera e il terreno di gioco del via del Mare si è ...

Risultati Serie A - classifica/ A Lecce non si gioca : terreno di gioco allagato : Risultati Serie A e classifica: nella 13giornata la Lazio difende il terzo posto battendo il Sassuolo nel recupero, tris della Roma sul Brescia.

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv - 12a giornata Serie A : Dove vedere Lazio – Lecce streaming e tv, 12a giornata Serie A streaming Lazio Lecce| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Lazio Lecce arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 10 novembre alle 15.00. Lazio Lecce in streaming e in tv: ecco Dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

La moviola del sabato di Serie A – De Ligt ripete ‘quasi’ Lecce - Lautaro come Ronaldo : ma serve uniformità : Quanti giorni sono passati da mercoledì a sabato? Tre. Cosa è cambiato in Serie A? Il turno, 11° e non più 10°, e le partite in programma. Sì, solo questo. Perché per il resto sembra essere proprio tutto uguale e identico. Una sorta di replay di qualche sera fa. Polemiche arbitrali, strascichi, veleni, frecciate. Sta iniziando a diventare preoccupante. E, forse, sta iniziando a diventare anche un alibi per ogni squadra. Quando non ...