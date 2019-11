Samantha Cristoforetti parteciperà a una nuova missione spaziale

Spazio - tracciata la rotta verso nuovi orizzonti : ruolo di primo piano per l’Italia - Samantha Cristoforetti tornerà in orbita : Un incremento di quasi un miliardo di euro rispetto alla precedente Ministeriale è quanto la delegazione italiana al Consiglio Ministeriale ESA 2019 ha destinato come contributo del nostro Paese al budget dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per i prossimi tre-quattro anni. La rappresentanza italiana ha proposto una sottoscrizione globale pari a 2.282 miliardi di euro che rappresenta per il nostro Paese una quota del 16% del contributo globale ...

Festival Tecnologia - al Politecnico di Torino laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale a Samantha Cristoforetti : Al Festival della Tecnologia, il Politecnico di Torino ha conferito oggi la laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale all’astronauta ESA Samantha Cristoforetti che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Esplorazione umana dello spazio: sfide tecnologiche’. L’astronauta trentina ha ricevuto il riconoscimento per gli alti meriti scientifici e tecnologici: “prima donna italiana nello spazio, con i suoi 200 ...

Cambiare vita in 8 settimane (copiando Samantha Cristoforetti) : Cambiare vita: si può fare. Bastano otto settimane e un libro, l’ultimo di Filippo Ongaro: esperto di medicina anti-age e di medicina funzionale, coach di alta prestazione, per sette anni medico degli astronauti presso l’Agenzia spaziale europea Esa e ideatore della dieta seguita da Samantha Cristoforetti. Il metodo Ongaro (Sperling & Kupfer, pagg 352, € 16) è molte cose: un manuale che spiega tutto quello ...

A Detroit il murales di Samantha Cristoforetti (realizzato dagli italiani Orticanoodles) : AstroSamantha sbarca a Detroit. L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti è la protagonista di un murales creato del collettivo milanese Orticanoodles su richiesta del consolato italiano. Il grande graffito è stato realizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo 2019 (12 ottobre) nella zona di Eastern Market a Detroit, nel Michigan. A firmarlo è Orticanoodles, collettivo milanese di street art guidato dall’artista Walter ...