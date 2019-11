Matteo Salvini | via libera per il trionfo? Si ritira anche lui Pd e M5s si

Maurizio Costanzo a Matteo Salvini - “ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” - il leader della Lega prima di rispondere prende fiato… : Matteo Salvini è stato accolto dal pubblico del Maurizio Costanzo Show da un lunghissimo applauso. Il leader della Lega non si è sottratto alle domande del conduttore. Molte sono state incentrate sulla situazione politica attuale e sulla famosa oramai crisi dell’8 agosto scorso. Poi Maurizio Costanzo a sorpresa ha fatto una domanda molto singolare. Ha chiesto al leader della Lega : “Ma se tu ti invaghissi di Lilli Gruber?” . Matteo ...

Don Giorgio De Capitani denuncia Matteo Salvini/ "Ha dichiarato falso in Tribunale" : Don Giorgio De Capitani, condannato per diffamazione, denuncia Matteo Salvini: "Ha dichiarato falso in Tribunale". Il parroco contro il leader della Lega.

Matteo Salvini rischia il processo per i casi Open Arms e Mare Jonio : La procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri il fascicolo sulla mancata concessione di un porto sicuro alla nave della Ong spagnola e sulla "conseguente privazione della libertà personale in pregiudizio di numerosi migranti giunti nelle acque di Lampedusa". A Matteo Salvini, che rischia quindi ora il processo, è stata anche notificata l'apertura di un procedimento su querela della Ong Mediterraea.Continua a leggere

Al Teatro Italia gremito Matteo Salvini apre la lunga campagna elettorale per Roma - “Raccolte 100 mila firme per mandare a casa la Raggi” : Un Teatro Italia stracolmo ha atteso il discorso di Matteo Salvini. Il leader politico è arrivato con un’ora di ritardo ma è stato accolto da una grande ovazione al so arrivo. Il suo popolo non aspettava altro che Matteo Salvini aprisse un nuovo fronte la conquista di Roma e della regione Lazio. Si voterà a Roma nel 2021. Ma Matteo Salvini spera in una battaglia lampo che possa determinare la crisi a Roma e anche quella di ...

Matteo Salvini declina l'offerta di Berlusconi : "Ci garantiamo da soli" : Matteo Salvini da piazza Montecitorio ha replicato a Silvio Berlusconi, il quale, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva lanciato un messaggio al leader della Lega: "Andiamo insieme al governo e poi ci penso io a mantenere i rapporti con l'Europa". Salvini ringrazia il cavaliere per la premu

Mes - Matteo Salvini fa fare un'altra figuraccia a Conte : "Non ho mai avuto l'immunità parlamentare" : "Per essere avvocato, Giuseppe Conte o è confuso o è ignorante". È Matteo Salvini a sottolineare il clamoroso sfondone del premier sulla immunità parlamentare. Conte lo aveva invitato a rinunciare all'immunità e affrontare una querela per diffamazione sul caso Mes. "Non ho mai avuto l'immunità parla

Mes - Matteo Salvini e il momento cruciale : "Abbiamo detto a Conte : Non firmiamo un caz***. È agli atti" : "Sul Mes l'abbiamo sempre detto: non firmiamo un caz***". Matteo Salvini lo sottolinea, senza censure: "È agli atti". In conferenza stampa con lo stato maggiore della Lega, l'ex vicepremier attacca frontalmente Giuseppe Conte, accusato di "tradimento" per non aver riferito nulla al Parlamento sull'a

La Raggi - sindaco di Roma - prende in giro Matteo Salvini pubblicando un video dove il leader della Lega parla da solo : Un attacco violento quello della Raggi contro Matteo Salvini. Il primo cittadino di Roma ha pubblicato un video su Instagram nel quale si vede il leader della Lega da solo mentre sta cercando di riprendersi da solo con cellulare per una diretta Facebook. Sicuramente il leader della Lega e il sindaco di Roma non si sono mai amati. Matteo Salvini ha sempre attaccato il primo cittadino di Roma per la sua cattiva gestione della città. Dalla ...

Mes - Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte : "Mi querela? Bimbo con la coscienza sporca" : Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte di querelarlo per calunnie. Il campo di battaglia è la riforma del Mes, con Conte che - secondo Salvini- avrebbe firmato senza consultare il Parlamento, tradendo la volontà e gli interessi degli it

Alberto Michelini - ex FI e amico di Giovanni Paolo II : "Perché i cattolici votano Matteo Salvini" : Un cattolico di centrodestra convinto come Alberto Michelini non si stupisce affatto del consenso di cui gode Matteo Salvini tra i cattolici. Michelini- prima corrispondente del Tg1, poi eurodeputato con la Dc e infine deputato per Forza italia; ma soprattutto amico stretto e illustre biografo di pa

Mes - Giuseppe Conte replica a Matteo Salvini : "Pronto a querelarlo per calunnia" : Esplode, nel modo più brutale, lo scontro su fondo salva-Stati, il Mes al centro di tante polemiche. Esplode sull'asse più incandescente della politica italiana, quello che contrappone Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con il secondo che ora addirittura minaccia di passare alle azioni legali. Si trat

Mes - Matteo Salvini invoca l'intervento di Sergio Mattarella : "Attentato alla Costituzione - da fermare" : Guerra vera, durissima, sul Mes. A muoverla è Matteo Salvini, che chiama in casa Sergio Mattarella: "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", ha affermato il leader dell Lega. Nel mirino, ovviamente, anche Giuseppe Conte: A giudizio n

Oliviero Toscani : "Matteo Salvini vale come Panda usata - ben venga la condanna" : Oliviero Toscani è ben contento di pagare per aver offeso Matteo Salvini. "I soldi servono per dire quello che uno dice, in questo caso sono soldi ben spesi. Salvini vale come una Panda usata e se insultarlo mi costa 8mila euro ne vale la pena", dice il fotografo Oliviero ad Adnkronos commentando la

Matteo Salvini ha un sogno “Voglio un paese dove una donna possa vestirsi come vuole senza che nessuno azzardi un pensiero fuori posto” : Matteo Salvini ospite a “Cartabianca” su Rai 3 ha parlato di come vorrebbe che l’Italia diventasse e soprattutto di come debbano essere rispettate le donne. In particolare il leader della Lega ha parlato di sua figlia, una bambina di sei anni, molto amata dall’ex Ministro degli Interni. Il leader della Lega ha detto senza mezze parole che: “Ho una figlia di 6 anni e farò di tutto perché cresca in un paese in cui può vestirsi come ...