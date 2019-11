Londra | l’attentatore è 28enne con precedenti per terrorismo Era in libertà vigilata dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Usman Khan, l’attentatoreche venerdì sera ha accoltellato dei passanti sul London Bridge diammazzando due persone e ferendone altre tre prima di essere ucciso dalla polizia, era inda dicembre 2018, dopo aver scontato sei anni in carcere per reati legati al. Nel 2010 aveva partecipato a un complotto per attaccare la Borsa di. Intanto, l’antibritannica afferma che non è in corso la ricerca di altri sospetti. “L’individuo era noto alle autorità, era stato condannato nel 2012 per crimini collegati ale rilasciato innel dicembre del 2018″, ha dichiarato il capo dell’antibritannica, Neil Basu, specificando che “ora chiaramente le indagini dovranno stabilire come abbia potuto portare a termine questo attacco”. Il funzionario ha reso anche noto che è stata ...

s_parisi : I cittadini di Londra reagiscono e bloccano l'attentatore prima che intervenga la polizia. Come gli eroi del Volo 9… - Agenzia_Ansa : Paura a #Londra per attacco 'terroristico'. Diversi i feriti. Ucciso l'attentatore, aveva dei coltelli e un finto g… - Agenzia_Ansa : Londra, l'attentatore un 28enne in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo -