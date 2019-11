Infortunio Ribery | tegola per la Fiorentina | il francese esce per un problema alla

calcioweb.eu

Si sta giocando-Lecce. Punteggio fermo ancora sullo 0-0.per la squadra viola. Franckha subìto un duro colpocaviglia allo scadere della prima frazione ed è stato costretto ad uscire. Surreale silenzio del "Franchi" al vedere il calciatore a terra, contorto dal dolore.è rientrato negli spogliatoi a fatica, sorretto da due componenti dello staff medico viola. Al suo posto è entrato Boateng. Nei prossimi giorni gli esami sulla caviglia di, anche se il dolore provato dalnon lascia presagire nulla di buono.

