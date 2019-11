Csm | Bonafede | “In riforma non ci sarà sorteggio”

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Genova, 30 nov. – (Adnkronos) – Nelladel Consiglio superiore della magistratura “non cialcuna forma di sorteggio”. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia Alfonso, intervenendo al congresso dell’, dopo che il vicepresidente del Csm David Ermini aveva chiesto che il rinnovamento del Consiglio superiore della magistratura dovesse “avvenire senza alcuna finalità punitiva”.“Personalmente, eviterei interventi come il sorteggio tra i togati per l’individuazione dei candidabili, un meccanismo cabalistico – denuncia – che deresponsabilizza e ha in sé evidente il tratto della sfiducia nei confronti dei magistrati, e come quello che innalza a perentoria incandidabilità la mera incompatibilità prevista oggi per i membri del Parlamento e dei Consigli regionali”. Per l’elezione ...

