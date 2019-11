Spazio | Cristoforetti | “Felicissima e grata di tornare in orbita”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Felicissima edinellotra qualche anno! Grazie al team della Presidenza del Consiglio, guidato dal Sottosegretario Fraccaro e supportato dal team di ASI per un impegno che conferma l’Italia dellocome un Paese leader in Europa“: lo ha scritto su Twitter l’astronauta italiana Samantha, riferendosi alla decisione del Consiglio Ministeriale ESA di inviare nuovamente in orbita AstroSamantha., tracciata la rotta verso nuovi orizzonti: ruolo di primo piano per l’Italia, Samanthatornerà in orbita L'articolo: “Felicissima ediin orbita” Meteo Web.

MediasetTgcom24 : Samantha Cristoforetti, nuova missione spaziale per l'astronauta italiana #SamanthaCristoforetti… - Alphard_02 : RT @LuigiPizzimenti: Il Pres. @ASI_spazio Saccoccia: L'astronauta Samantha Cristoforetti @AstroSamantha volerà nello spazio per la seconda… - infoitestero : Samantha Cristoforetti presto tornerà nello spazio: l’annuncio dato da Riccardo Fraccaro -