Sembra un quadro astratto | in realtà è il lago salato di Yuncheng | in Cina

Fonte : wired

(Di venerdì 29 novembre 2019)no quadri astratti. Invece le macchie rosse, arancioni o verdi di queste foto aeree sono lo spettacolo deldi, nella provincia di Shanxi in. Le acque di quello che è considerato il Mar Morto cinese si espandono per circa 120 chilometri quadrati, virano di colore a seconda della temperatura (come nel caso di queste immagini, scattate in autunno). Come ha spiegato il Time, le tinte accese sono dovute alla presenza di una microalga chiamata Dunaliella salina, che si trova nei laghi salati in molte zone del mondo e che normalmente è verde, ma vira al rosso a determinate concentrazioni di sale e a una certa luce.un, inè ildi, inWired.

Gara622 : @GuidoCrosetto Il prestito è di 1 anno fa, la questione è perché una famiglia l'ha dato, visto l'ammontare, e che b… - KingDrama_ : @LoveBtsVJK1 Il quadro sembra rappresentare lo stesso drago della copertina di Make It Right, almeno, viceversa, la… - LuMo71 : Toh, che strano, mi sembra di cogliere una certa sincronia tra crollo spesa a Sud e affermazione di una tale Lega N… -