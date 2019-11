Rampelli | sconvolti da morte bimba rom in campo nomadi via Candoni

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – “Sconvolge e addolora quanto accaduto all’interno deldi via. Ladellarom, unitamente alle condizioni igienico sanitarie e alla bassissima percentuale di scolarizzazione dei bambini, dimostrano che le istituzioni pubbliche a partire dal Campidoglio non hanno a cuore la vita e il futuro dei bambini che nascono da famiglie”. “Bimbi che di fronte a se’ hanno solo, se va bene, una vita di stenti e se va male la. Urge una piu’ stringente applicazione delle norme che consentono, a tutela di creature innocenti, la sottrazione alle famiglie”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi. L'articolodarom inviaproviene da RomaDailyNews.

