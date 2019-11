Maria De Filippi sbotta contro il web | “Bufale su Uomini e Donne”

Maria De Filippi e Michelle Hunziker di Nuovo Insieme in un Altro Programma! : Dopo l’esperienza ad Amici Celebrities Maria De Filippi e Michelle Hunziker saranno Insieme in un Altro programma. Secondo alcune indiscrezioni quindi potremmo rivedere le due bionde conduttrici nuovamente Insieme. Ecco di quale programma si tratta e tutte le anticipazioni. Nei mesi scorsi Michelle Hunziker ha preso il posto di Maria De Filippi per la conduzione di Amici Celebrities. La versione Vip del celebre talent doveva essere ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez : la rivelazione su Maria De Filippi : Stefano De Martino e Belen svelano un retroscena su Maria De Filippi Il prossimo 5 dicembre la regina della televisione italiana Maria De Filippi soffierà cinquantotto candeline. Se la padrona di casa di Uomini e Donne non ama molto i festeggiamenti, sono tanti gli auguri che riceverà da chi grazie a lei ha avuto una svolta alla propria vita. Come è noto Maria De Filippi ha lanciato tanti talenti nei suoi programmi che poi hanno avuto una svolta ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Intervista a Maria De Filippi : Ecco Cosa penso del Trono Over e Del Trono Classico! : Maria De Filippi parla in una lunga Intervista, dei suoi programmi, della sua vita privata e della querela ricevuta da Milly Carlucci! Il pensiero che non ti aspetti! Maria De Filippi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Molti non possono fare a meno di seguire le sue trasmissioni che normalmente riscuotono parecchio successo. In una lunga Intervista al F2 Magazine, la conduttrice ha parlato dei suoi programmi, delle rivalità ...

Trono Over - Juan Luis balla con Maria De Filippi : la reazione di Gemma : Juan Luis Ciano oggi a Uomini e Donne Over propone di ballare a Maria De Filippi: “E’ un mio sogno” In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne a far molto discutere è stato ancora una volta Juan Luis Ciano. Difatti il cavaliere del dating show, dopo aver mandato a casa ben 5 dame, asserendo di voler conoscere esclusivamente Gemma Galgani, ha poi fatto una richiesta spiazzante a Maria De Filippi: “Ho ...

Maria De Filippi - appello da un volto di Rai1 : “Voglio lavorare con te” : Maria De Filippi, Emanuela Aureli vuole lavorare con lei: il suo desiderio Emanuela Aureli è da anni che lavora come coach a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Tuttavia forse questo ruolo potrebbe adesso risultarle un po’ stretto. Difatti la donna, in un’intervista rilasciata al settimanale Ora, ha confessato schiettamente che nei suoi sogni nel cassetto ci sarebbe anche quello di lavorare prima o poi con Maria De Filippi: “Se ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi fa una segnalazione : a rischio una scelta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli preso in giro? Un nuovo terremoto si abbatterà sul Trono Classico di Uomini e Donne oggi. Nella nuova puntata dedicata a tronisti e corteggiatori, Maria De Filippi riporterà in studio una segnalazione fatta da Sheri un ex pretendente di Alessandro Zarino. La ragazza racconterà di essere diventata amica di Giulia d’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, e di aver trascorso un sabato sera ...

Adrian ospiti di stasera Maria De Filippi e Gianni Morandi - ecco la foto dal backstage : Nuova puntata di Adrian, al suo secondo episodio dopo la rinascita. Il ritorno in tv di Adriano Celentano ha portato sul tavolo ospiti del calibro di Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti «La televisione italiana» espressione del Molleggiato. Gli ospiti di Adrian annunciati stasera sono Maria De Filippi e Gianni Morandi. Ma potrebbero arrivare altre sorprese. Checco Zalone è nella lista degli ospiti ...

Dennis Fantina Rilascia Nuove Dichiarazioni e Torna a Parlare di Maria De Filippi! : Le persone più grandi sicuramente ricorderanno la prima edizione di Amici, che all’epoca, nel lontano 2001, si intitolava Saranno Famosi. Dopo molti anni il vincitore di allora, Denis Fantina, Torna a Parlare e dice la sua sulla conduttrice Maria De Filippi. Ecco cosa ha dichiarato. Amici è uno dei talent più longevi della televisione italiana. Format nato interamente in Italia, a differenza di X Factor e The Voice che hanno produzioni ...

Maria De Filippi verso All Together Now con Michelle Hunziker? L’ipotesi : Michelle Hunziker chiama Maria De Filippi a All Together Now? Il clamoroso retroscena La seconda edizione di All Together Now di Michelle Hunziker e J-Ax sta tornando. E le registrazioni sono già iniziate da qualche settimana. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa il portale TvBlog.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che in una delle sei puntate previste ...

Amici 19 - i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori : Amici, a tu per tu con i professori che rivelano i segreti di Maria de Filippi La diciannovesima edizione di Amici è appena partita e al timone c’è sempre lei: l’inossidabile Maria de Filippi, la Queen Mary della televisione italiana. L’essenza stessa di Amici da quasi vent’anni è lei che tutto controlla, tutto organizza in […] L'articolo Amici 19, i segreti di Maria de Filippi svelati dai professori proviene da ...

