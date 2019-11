Gli sviluppatori di Star Wars Jedi | Fallen Order vogliono realizzare il sequel

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 per nulla preoccupati dell'uscita ravvicinata di Half-Life : Alyx : L'uscita di Cyberpunk 2077 è in programma per il 16 aprile 2020, mentre Half-Life: Alyx uscirà nel mese di marzo. In una recente conference call di CDPR, a Michal Andrzej Nowakowski, vicepresidente senior della compagnia, è stato chiesto se fosse preoccupato del fatto che l'uscita dei due giochi sarà così ravvicinata.Nowakowski ha risposto dicendo che la VR detiene una parte molto, molto piccola del mercato. Il che è probabilmente corretto, ...

Huawei investe in Italia 10 milioni di dollari per Gli sviluppatori : È un buon momento per Huawei, soprattutto in Italia. Il brand cinese ancora oggi può vantarsi di essere il secondo produttore al mondo di smartphone. Non stupisce quindi l’annuncio, avvenuto a Milano il 26 novembre, di un investimento di 10 milioni di dollari e la presentazione del Huawei Developer Program dedicato agli sviluppatori Italiani. Lo scopo è quello di implementare e migliorare l’ecosistema Huawei, ...

Marvel's Avengers : Gli sviluppatori si aspettavano le critiche per i volti dei personaggi : Il direttore creativo di Marvel's Avengers, Shaun Escayg, ha dichiarato durante un'intervista che il team si aspettava i commenti dei fan riguardo i volti dei personaggi, che non assomigliano ai protagonisti dei film.Marvel's Avengers è stato rivelato ufficialmente all'E3 2019 all'inizio di quest'anno, e lo studio, invece di lavorare sulla somiglianza dei protagonisti dai film dell'universo cinematografico Marvel, lo sviluppatore Crystal ...

Diablo IV : in un video diario Gli sviluppatori parlano delle dinamiche open world di Sanctuary : Blizzard ha incominciato ad offrire una serie di interessanti dettagli che riguardano Diablo IV: dopo un post pubblicato sul sito ufficiale che ha preso in esame gli oggetti ed il sistema di progressione del gioco, il game director Luis Barriga, e l'art director John Mueller, parlano delle meccaniche open world di Sanctuary.Gli sviluppatori hanno scelto di creare un gioco non più lineare, con elementi presi dagli MMORPG, in modo da assegnare ...

Gli sviluppatori di Control lodano PS5 e parlano delle potenzialità della console : Il 2019 è stato un anno strano per i giochi console. Abbiamo visto giochi sorprendenti come Death Stranding, Days Gone e Devil May Cry 5. Anche se abbiamo visto delle prestazioni eccezionali, non possiamo fare a meno di chiederci come sarebbero questi giochi su console di nuova generazione. Per dimostrare che il passaggio da una generazione all'altra sarà enorme, gli sviluppatori di Control hanno parlato di PlayStation 5 e spiegano perché gli ...

"Blizzard è completamente cambiata" dicono Gli sviluppatori del primo Diablo : Il 2018 non è stato un anno propriamente felice per Blizzard. Dall'annuncio di Diablo: Immortal per i dispositivi mobile lo scorso anno durante la BlizzCon, la società ha dovuto in seguito far fronte a vari licenziamenti, nonostante i profitti fossero più che positivi, per non parlare delle ultime controversie riguardanti la sospensione di un giocatore di Hearthstone che si è schierato con le proteste ancora in atto ad Hong Kong.Durante ...

In the Valley of Gods deGli sviluppatori di Firewatch è stato cancellato? : Quando Campo Santo, sviluppatore del sorprendente gioco di avventura Firewatch, si è sciolto per unirsi a Valve, i membri dello studio hanno insistito sul fatto che la collaborazione avrebbe migliorato il processo di sviluppo del nuovo gioco del team, In the Valley of Gods. Tuttavia, ora sembra che questo processo non abbia dato i frutti sperati e, forse, il gioco potrebbe essere stato cancellato.Valve News Network, sempre attento a tutto ciò ...

Huawei chiama Gli sviluppatori italiani : 85% dei ricavi a chi entra in App Gallery : Il big player cinese affila le armi dopo il bando di Trump e chiama a raccolta 300 programmisti tricolori. La promozione di App Gallery è iniziata già nel 2018 e ha avuto una accelerata dopo il bando Usa

Days Gone 2 - Gli sviluppatori non di vogliono precludere strade diverse : Si è parlato anche di Days Gone 2 alle premiazioni dei Golden Joystick Awards 2019, e Bned Studio ha dichiarato di non volersi precludere alcuna possibilità creativa, e di voler vagliare strade diverse.Days Gone, alla premiazione, ha ricevuto il premio di migliore esclusiva PlayStation e di migliore narrazione. Reeve ha inoltre confermato che questo franchise è una passione dello studio, e che si tratta di qualcosa che Bend ha sempre voluto ...

Aaron Greenberg : l'Xbox Game Pass garantisce aGli sviluppatori assoluta libertà creativa : Un futuro in cui i giochi tripla A sono "infiniti" e costantemente aggiornati e progettati "in base a Google Trends" non è qualcosa che interessa a Microsoft. La società vuole dare potere ai creatori per costruire i tipi di giochi che vogliono creare, usando Game Pass come un sistema che elimina la pressione di specifici obiettivi di vendita. Invece del gioco come servizio, il suo sistema di distribuzione è il servizio, che consente ai creatori ...

Bethesda apre un nuovo studio composto daGli ex sviluppatori di Human Head Studios : Bethesda Softworks ha aperto un nuovo studio di sviluppo, Roundhouse studios, a Madison, Wisconsin. Roundhouse studios sarà gestito dal team degli Human Head studios recentemente chiusi. Pertanto, il team inizierà immediatamente a lavorare su progetti non annunciati da Bethesda.Chris Rhinehart, direttore creativo di Roundhouse studios, ha dichiarato:"Purtroppo, abbiamo dovuto cessare l'attività di Human Head studios e chiudere i battenti. Ciò è ...