F 1 | GP Abu Dhabi - Bottas il più rapido anche nelle Libere 2

Max Verstappen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Possiamo migliorare - ma le Mercedes sembrano imprendibili” : Max Verstappen conclude un venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno con un quinto posto abbastanza interlocutorio ma, soprattutto, a 551 millesimi dal leader Valtteri Bottas. Un margine non certo da sottovalutare. L’olandese ha capito sin dai primi metri della sua giornata sul circuito di Yas Marina che la sua Red Bull non sarebbe stata pronta a dominare la scena come successo ad Interlagos, ma il numero 33 svela che il ...

F1 - Risultato FP2 GP Abu Dhabi 2019 : Bottas si conferma il più veloce e precede Hamilton e le Ferrari : Le seconde prove libere del GP di Abu Dhabi 2019 di Formula 1 si sono appena concluse con il miglior tempo del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che ha rifilato 310 millesimi al compagno di squadra Lewis Hamilton e quattro decimi alle Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, vicine tra loro alle spalle del britannico. Nella tradizionale sessione pomeridiana a Yas Marina, caratterizzata dal crepuscolo che ha garantito un paio di ...

Formula 1 – Concluse le FP2 ad Abu Dhabi : Bottas - miglior tempo e crash! Hamilton precede le Ferrari [TEMPI] : Bottas si conferma il più veloce ad Abu Dhabi bissando il primo posto delle FP1 anche nelle FP2, ma poi sbatte contro Grosjean: Hamilton precede le Ferrari Dopo l’ottima prestazione nelle FP1, Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nelle FP2 di Abu Dhabi. Il pilota finlandese va veloce sul circuito di Yas Marina, pur consapevole del fatto che dovrà partire dal fondo della pista a causa della sostituzione della power unit. Il ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : risultati e classifica FP2. Bottas in testa - Leclerc precede Vettel : Ferrari in scia alle Mercedes : Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che i corre sul circuito di Yas Marina. Il finlandese ha ripetuto il risultato del turno della mattina e ha stampato un interessante 1:36.256 riuscendo a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton di tre decimi. Le Ferrari hanno dato segnali di vita ma sono comunque distanti quattro decimi: Charles Leclerc terzo a 0.386, ...

Di seguito la classifica conclusiva delle FP2 ad Abu Dhabi: 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1'36″256 27 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″310 1'36″566 31 3 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″386 1'36″642 28 4 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″435 1'36″691 26 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull

15.31 BANDIERA A SCACCHI! Hamilton chiude la sua simulazione di passo gara con le soft in 1'42″5, Leclerc ancora in 1'43". 15.29 Leclerc comincia a subire il degrado delle gomme medie, Vettel continua con pneumatici soft. 15.27 Red Bull e Ferrari stabili in 1'43" basso, la Mercedes sembra essere superiore sul passo

Mercedes davanti alle Ferrari nelle FP2 - quinto Verstappen

15.20 SEMAFORO VERDE! Tutti in pista per gli ultimi dieci minuti delle FP2. 15.19 Ecco le immagini del contatto tra Bottas e Grosjean: Romain Grosjean

uno-due Mercedes sul giro secco - le Ferrari inseguono da vicino

Formula 1 – Non c'è pace per Bottas ad Abu Dhabi : Grosjean non guarda gli specchietti - l'impatto è inevitabile [VIDEO] : Sessione di FP2 sfortunata per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes prende in pieno Grosjean che non si accorge del suo arrivo L'ultima gara della stagione di Formula 1 risulta essere piuttosto sfortunata per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, giù conscio di dover partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit, è stato protagonista di un brutto incidente nelle FP2 di Abu Dhabi. Il finlandese, nel

VIDEO F1 - fiamme sulla Renault di Daniel Ricciardo nelle prove libere del GP Abu Dhabi : fiamme sulla Renault di Daniel Ricciardo durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. L’australiano stava percorrendo il tratto finale del circuito di Yas Marina quando all’improvviso si sono viste delle fiamme sul posteriore della monoposto francese, il pilota è stato costretto ad abbandonare la vettura e i meccanici hanno dovuto lavorare alacramente per risolvere il problema in vista della FP2 e ...

Bottas davanti a Hamilton e Leclerc sul giro secco

15.01 Bottas è attualmente l'unico in pista con gomma gialla per simulare la prima parte di gara, mentre gli altri stanno montando gli pneumatici soft. 14.59 Buon giro di Vettel che si porta appena dietro al compagno di squadra Leclerc in quarta piazza a 435 millesimi dalla testa. Ricordiamo però che Bottas monta un nuovo motore (probabilmente spinto

Mercedes in grande spolvero - Ferrari insegue anche con gomme rosse

14.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Sebastial Vettel sostituisce il cambio - nessuna penalità per la Ferrari : I meccanici della Ferrari si sono messi all'opera per riparare la monoposto di Sebastian Vettel che è andato a sbattere contro il muro durante le prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra e si è registrato anche un cedimento della trasmissione e dunque gli uomini del Cavallino Rampante hanno dovuto sostituire il cambio sulla sua vettura. La Scuderia

Red Bull al comando con Verstappen - a breve la simulazione di qualifica per la Ferrari

14.30 Primo momento della verità per la Ferrari in questo weekend. Leclerc in pista con gomma rossa per simulare la qualifica! 14.27 Vettel completa il suo run con pneumatici a banda gialla e rientra ai box. Quinto tempo per il tedesco a 927 millesimi dal leader Verstappen a parità di mescola. 14.25 Si avvicina il momento della simulazione di qualifica col