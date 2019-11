Dopo l' annuncio di Half-Life | Alyx l' headset Valve Index risulta sold out in alcuni paesi

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon : l’annuncio Dopo la scelta : Il trono classico di Uomini e Donne è sempre più movimentato. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni si è appreso che Giulio Raselli è ancora molto lontano dal prendere una decisione. La sua scelta, insomma, non avverrà a breve e questa confessione ha fatto infuriare le sue corteggiatrici. Giulia e Giovanna, che dopo aver disertato la puntata si sono ripresentate in studio non hanno preso bene questo rimandare del tronista e ne è nata ...

Giulia e Daniele Dopo la scelta - un passo importante : l’annuncio a UeD : Uomini e Donne, Giulia e Daniele news: le ultime anticipazioni sulla nuova coppia del Trono Classico Giulia e Daniele dopo la scelta sono tornati a Uomini e Donne! La nuova coppia è stata invitata oggi nella registrazione del Trono Classico per raccontare come procede la relazione lontano dalle telecamere. Molti erano a caccia di news […] L'articolo Giulia e Daniele dopo la scelta, un passo importante: l’annuncio a UeD proviene da ...

“Io e Giovanni…”. Simona Ventura - Dopo un anno d’amore arriva il grande annuncio : La love story tra Simona Ventura e Giovanni Terzi va decisamente a gonfie vele ed ora è stata annunciata una clamorosa novità per il futuro della coppia. Recentemente lo scrittore ed opinionista di ‘Storie Italiane’ ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto romantiche nei confronti della conduttrice televisiva, a dimostrazione del suo immenso amore. “Sin dalla prima sera dentro di me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e ...

Cucchi - polemiche Dopo l’annuncio della querela di Ilaria a Salvini : “Ha fatto benissimo” : Continuano le polemiche all'indomani della decisione di Ilaria Cucchi di querelare Matteo Salvini che, all'indomani della sentenza di condanna a due carabinieri per la morte del fratello Stefano, aveva detto: "La droga fa male". Tra le reazioni, c'è quella di Riccardo Casamassima: "Ottima scelta". Ma per lei è pioggia di insulti sui social della Lega.Continua a leggere

“È un maschietto!”. Dopo l’annuncio della dolce attesa - la conduttrice svela il sesso del bebè : Appena due settimane fa aveva rivelato su Instagram di essere in dolce attesa per la prima volta. Il grande annuncio è arrivato con un post simpatico in cui l’ex stellina della Disney famosa per aver prestato la voce a Violetta, cantante e volto di Italia’s Got Talent 29enne si è lasciata immortalare sul divano di casa con il pancione in bella vista: “0% scherzetto, 100% dolcetto”, aveva scritto la futura mamma, cioè Lodovica Comello, ...

“Sta per cambiare tutto”. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione - Dopo le voci l’annuncio inaspettato : I telespettatori di ‘Uomini e Donne’ hanno amato ed amano moltissimo la coppia Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione. I due si conobbero per la prima volta al programma condotto da Maria De Filippi nel 2018. Lui, che aveva avuto un’esperienza a ‘Temptation Island Vip’ dove aveva flirtato con la modella Alessia Sgolastra, era il tronista. Decise di anticipare la sua scelta, che ricadde proprio su Arianna. Nell’ultimo periodo sono circolate ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si ritira! L’annuncio ufficiale : “Dopo Assen mi sono chiesto se ne valeva ancora la pena” : “sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

Andrea Cerioli e Arianna fanno un annuncio Dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione parlano della crisi A circa un anno dalla scelta a Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno fatto un bilancio della loro storia d’amore, svelando desideri e paure sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha negato di aver trascorso un periodo di crisi con la fidanzata, ammettendo candidamente: “Non sempre ...

Simona Ventura - annuncio social : "Dopo 13 anni - pubblico il mio secondo libro" : Un video introduttivo capace di ripercorrere a ritroso gli anni che furono, e una breve didascalia. Così decide di dare l'annuncio social, Simona Ventura, per presentare al suo pubblico il suo nuovo libro - in uscita a ben 13 anni di distanza dal suo primo, uscito nel 2007 - e intitolato Codice Ventura.Un romanzo che, edito Sperling Kupfer, ripercorrerà "quei mitici anni '80 che segnarono la nostra generazione", come spiegato dalla stessa ...

“Maurizio Costanzo chiederà scusa pubblicamente” : l’annuncio del consigliere Rai Laganà Dopo la sua “risposta maleducata” a un ascoltatore : “Maurizio Costanzo mi ha garantito che martedì prossimo, durante la trasmissione, produrrà pubbliche scuse rivolte alle ascoltatrici e ascoltatori, nonché ai tecnici Rai ai quali consegnerà massima fiducia e stima per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il consigliere Rai Riccardò Laganà che ha fatto sapere che il giornalista si scuserà pubblicamente per aver “risposto in maniera ...

Andrea Filomena e Jessica Battistello - 3 mesi Dopo Temptation Island il colpo di scena : l’annuncio : Questa estate Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno partecipato alla versione ‘nip’ di Temptation Island 2019, quella condotta da Filippo Bisciglia. Ma il viaggio dei sentimenti in televisione della coppia, insieme da più di 2 anni si è presto chiuso. Nel corso della quarta puntata di Temptation, infatti, dopo aver rifiutato un primo falò di confronto, Jessica aveva accettato la seconda richiesta del fidanzato, finendo però col mettere un ...

Libano - Hariri verso le dimissioni Dopo due settimane di proteste. Atteso annuncio del premier : Il premier libanese, Saad Hariri, verso le dimissioni del governo, che potrebbero essere annunciata tra oggi e domani. Lo riferiscono diversi media locali, tra cui la tv Lbci, che citano fonti vicine al premier. La decisione arriva dopo 12 giorni di proteste in tutto il Paese contro l'aumento delle tasse e la corruzione della classe politica. Intanto è Atteso per le 15 ora italiana, le 16 in Libano, un discorso di Saad Hariri. Secondo quanto ...

Dopo l'annuncio di PS5 ci sarebbero stati numerosi licenziamenti all'interno di Sony : l'annuncio di PS5 in arrivo alla fine del 2020 ha portato un clima di grande eccitazione nella community e tra gli addetti ai lavori (molto soddisfatti del nuovo hardware), ma stando ad alcune voci che circolano in rete, sembra che Sony avrebbe licenziato molti dei suoi dipendenti proprio in seguito all'annuncio.Secondo delle fonti anonime, i dirigenti di Playstation America si sarebbero recati a Londra, alla sede di SIEE, per confermare una ...