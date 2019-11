Death Stranding e i Lego si incontrano in un curioso concept

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019)è ormai disponibile per PS4 e moltissimi giocatori si sono tuffati nel nuovo apprezzato gioco di Hideo Kojima. Ma non solo, il titolo è stato anche una fonte di ispirazione per numerosi fan, come l'utente Mike The Brick Guy, che ha deciso di far incontrare i.L'utente ha ricreato quello che dovrebbe essere il protagonista del gioco, Sam, con il suo carico sulle spalle mentre tenta di scappare dalle Creature Arenate.Leggi altro...

