Adrian - Morgan ad Adriano Celentano : ‘Mio padre mi avvisò del suo suicidio con una tua canzone’ : “C’avevo un padre che un po’ ti assomiglia, c’avevo, è una storia abbastanza triste” comincia così la confessione di Morgan ad Adriano Celentano durante la puntata di Adrian andata in onda giovedì 29 novembre su Canale 5. Il cantante introduce così un momento molto delicato della sua vita “mio padre un giorno avevo 16 anni mi chiama è mi fa sentire una canzone di Celentano e mi dice di ascoltare questo pezzo. Io lo ascolto ed ...

Adrian - Morgan e Celentano discutono di Rai a Canale 5 : "Il programma che dovresti fare tu - lo sta facendo Gigi D'Alessio!" : Morgan e Adriano Celentano, com'era lecito attendersi, hanno regalato non poche perle durante la quarta puntata di Adrian Live - Questa è la Storia..., lo show pre-Adrian che si sta accingendo mestamente verso la fine del giro di giostra, con tanti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.Anche una serata con un Adriano Celentano destrutturato, smontato e ricomposto da Morgan, come il leader dei Bluvertigo ha fatto vedere ...

