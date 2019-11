Predizioni astrali 30 novembre : chiamate extra per Vergine - Acquario indisponente : Sabato 30 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Plutone e Venere in Capricorno mentre Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno sull'orbita dello Scorpione mentre Urano proseguirà il suo transito in Toro. Infine Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci con il Nodo Lunare che sarà nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, poco concilianti, invece, per Acquario e ...

Oroscopo Vergine - dicembre : riscatto in amore - Saturno e Urano favoriscono il segno : Il mese di dicembre è alle porte e per i nati sotto il segno della Vergine porterà un totale recupero, che riguarderà tutti gli ambiti della vita. In amore giungeranno dei chiarimenti, si potranno vivere le feste in serenità e armonia e anche gli incontri sono favoriti. È un momento fortunato anche per il lavoro e le questioni pratiche, sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti concluderanno l’anno con delle soddisfazioni. Anche il ...

Previsioni astrologiche 29 novembre : incontri per Vergine - Scorpione perplesso : Venerdì 29 novembre 2019 troviamo la Luna, Venere, Saturno e Plutone sui gradi del Capricorno, mentre il Sole e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare permarrà nel Cancro, come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno rosee per Scorpione e Pesci. Umore 'flop' per Cancro Ariete: stand-by. Venerdì in cui i nativi che svolgono un'attività ...

L'oroscopo del 28 novembre : drammi quotidiani per Vergine - cambiamenti per Capricorno : L'oroscopo del 28 novembre porta novità abbastanza interessanti per ogni segno zodiacale. Per i single del Cancro non è il periodo giusto per trovare l'amore vero. Le persone della Vergine devono mantenere la calma anche di fronte ai drammi quotidiani. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali segno per segno. Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata potreste percepire un senso ...

L'oroscopo di domani 28 novembre - previsioni da Ariete a Vergine : buon giovedì per Cancro : L'oroscopo di domani giovedì 28 novembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline del giorno, ci sono anche le predizioni astrali su amore e lavoro che, come da titolo, in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a declamare il probabile andamento riservato alla giornata in analisi, con piacere segnaliamo la presenta ...

L'oroscopo del giorno 27 novembre : Cancro insoddisfatto - recupera la Vergine : Una nuova settimana è da poco iniziata e con essa il mese di novembre sta per volgere al termine: vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute per i dodici segni per la giornata di mercoledì 27 novembre. Inizia per la Vergine un momento di recupero, le prossime giornate infatti si riveleranno vantaggiose sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle sorridono al Capricorno, che con l'avvicinarsi della ...

L'oroscopo di domani 27 novembre - astrologia 1ª sestina : Vergine 'top' in amore : L'oroscopo di domani mercoledì 27 novembre 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di mercoledì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte specialmente in campo sentimentale, come anche a quelli con ...

Predizioni astrali - classifica 27 novembre : Sagittario viaggiatore - Vergine svogliata : Mercoledì 27 novembre 2019 troviamo la Luna, Giove ed il Sole stazionare nel Sagittario mentre Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Pesci, meno concilianti per Scorpione e Cancro. Sul podio 1° posto ...

L'oroscopo di domani martedì 26 novembre e stelline - da Ariete a Vergine : Leone '5 stelle' : L'oroscopo di domani martedì 26 novembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al come andrà la giornata in amore e sul lavoro. Pronti a togliere il velo al secondo giorno di questa ultima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione in questa sede (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine) evidenziamo alcune novità interessanti l'Astrologia del ...

L'oroscopo del 25 novembre : Vergine sognatrice - Pesci corteggiati : Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 25 novembre è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica per la giornata d'inizio settimana. Le persone del Toro devono valutare le proposte ricevute, mentre i nativi della Bilancia devono fare molta attenzione alla cattiveria dei colleghi o soci. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco. Oroscopo del ...

L'oroscopo di domani 25 novembre e classifica : amore per Cancro - Vergine a dieta : L'ooroscopo di domani, 25 novembre è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La settimana riparte con la Luna calante sotto al segno dello Scorpione. In linea di massima, ciò significa che qualsiasi intervento risulta favorito. Questo è l'ultimo lunedì di novembre, un mese particolarmente monotono ma soprattutto stressante. Qualcuno si sente pronto a riprendere in mano il consueto tran-tran quotidiano. Tra lavori da completare e ...

L'oroscopo della settimana fino all'1 dicembre con pagelle - primi sei segni : Vergine nove : Torna puntuale l'incontro con l'Astrologia settimanale, dunque in primo piano spicca L'oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 2019. In evidenza come annunciato dal titolo principale, le previsioni astrologiche corredate dalle immancabili pagelle con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni a venire. Riguardo le predizioni sul periodo esaminato, sotto analisi figurano in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Oroscopo 12 dicembre : Vergine tenace - Bilancia sottotono : Nella giornata di giovedì 12 dicembre ci saranno tante prospettive per far crescere e maturare le relazioni, che siano di carattere amoroso o semplicemente amicizie. Sia per il Capricorno che il Cancro e il Sagittario, questo giovedì sarà all'insegna di tanto amore e buoni sentimenti. Potrebbero essere piuttosto irritati e giù di corda i nativi dei segni dell'Ariete e dei Pesci. Di seguito, le previsioni segno per segno della ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 23 novembre : Cancro consapevole - Vergine ammaliante : I transiti planetari nelL'oroscopo dell'amore per i single di sabato incastrano alla perfezione le occasioni giuste, coinvolgendo corpo e mente nel delicato gioco della seduzione. Come in un meccanismo perfetto, ogni mossa sarà fatta nei modi e nei tempi prestabiliti dagli astri, affinché ciascun segno zodiacale possa concretizzare i sogni amorosi. Luna in Bilancia moltiplica le sensazioni all'ennesima potenza e preannuncia successi amorosi ...