Universo | scoperto un mega buco nero con massa 70 volte il Sole | “Non dovrebbe esistere”

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Gabriele Laganà Il corpo celeste “impossibile” si trova a 15mila anni luce dalla Terra. La scoperta è stata fatta da un team del quale ha fatto parte l’italiano Mario Lattanzi dell’Inaf Un vero e proprio mostro cosmico è stato individuato nella Via Lattea a “soli” 15mila anni luce dalla Terra. Il corpo celeste in questione è un, chiamato dagli astronomi LB-1, di immense dimensioni la cuiè 70superiore a quella del. A scoprilo è stato un team guidato da Jifeng Liu dell’Accademia cinese delle scienze, del quale ha fatto parte anche Mario Lattanzi de nostro Istituto nazionale di astrofisica, che ha pubblicato i risultati su Nature. Il, accompagnato da una stella, ha creato un certo sconcerto nella comunità scientifica proprio per la suache risulta essere quattro o cinquequella che era ritenuta il limite per un corpo celeste di ...

artvneil : Il fatto che il parmigiano sulla pasta col tonno è considerato strano l’ho scoperto solo grazie a questo tweet MA S… - MauricioFabian : @heartless_li Ognuno di noi ha la sua linea di universo da scoprire, ma non viene scoperto se non tracciandolo, tra… - aSUGAcapelli : Ho appena scoperto una delle melodie più tranquille dell'universo -