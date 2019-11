Samsung Galaxy S10 riceve Android 10 stabile a partire dalla Germania

Una bella scoperta il Samsung Galaxy Note 10 Lite : specifiche in comune con Note 9 : Avevamo da un po' di tempo abbandonato il discorso del Samsung Galaxy Note 10 Lite, dispositivo di recente passato su GeekBench, ed adesso presa del suo database. Il device si identifica con il product-code 'SM-N770F', e dovrebbe montare almeno 6GB di RAM, oltre che essere animato dal processore Exynos 9810 (lo stesso da cui prende le mosse il Samsung Galaxy Note 9, cosa che di per sé è una lieta notizia). Certo, il SoC è meno recente degli ...

Colpo di scena con Android 10 su Samsung Galaxy S10 dal 28 novembre ma per i tester : Potremmo definire davvero un coup de théâtre quello che vede l'approdo di Android 10 su Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure Android 10e in questa giornata. Nonostante qualche cattiva notizia dei giorni scorsi che avrebbe voluto il corposo update a bordo del telefono solo in gennaio, ecco che da oggi 28 novembre dobbiamo prendere atto della distribuzione del pacchetto sulla serie top di gamma nella sua versione definitiva, almeno per un certo ...

Partito il roll out di Android 10 stabile per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : Samsung anticipa i tempi e oggi avvia il roll out dell'aggiornamento stabile ad Android 10, con tanto di One UI 2.0, per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e versioni globali. L'articolo Partito il roll out di Android 10 stabile per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.

Guardate che bella la One UI 2.0 con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : Samsung ha rilasciato in alcuni mercati la prima versione beta di One UI 2.0 con Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Ecco alcune immagini in anteprima L'articolo Guardate che bella la One UI 2.0 con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Come funziona la fotocamera rotante di Samsung Galaxy A80? Ce lo svela questo teardown : Samsung Galaxy A80 viene smontato completamente in questo video, nel quale possiamo apprezzare più da vicino il funzionamento della fotocamera rotante! L'articolo Come funziona la fotocamera rotante di Samsung Galaxy A80? Ce lo svela questo teardown proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super : Il Black Friday di MediaWorld prosegue e propone un'offerta molto interessante su Samsung Galaxy Note 10+ in versione 12-256 GB, sia nella colorazione Aura Glow sia in quella Aura Black. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 Lite si avvicina ed avrà la desiderata S Pen : Samsung Galaxy Note 10 Lite, la variante entry level della famiglia di punta Galaxy Note 10, potrebbe essere lanciato tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma al momento il dispositivo è ancora avvolto da un certo alone di mistero e non ci sono ancora conferme definitive sulla sua esistenza, tuttavia ieri FCC ha certificato la S Pen bluetooth del Galaxy Note 10 Lite (SM-N770). L'articolo Samsung Galaxy Note 10 Lite si avvicina ed avrà la ...

Non così brutto il Samsung Galaxy S11 (foto) - falsi render in circolazione : Chiariamolo subito, il Samsung Galaxy S11 non sarà brutto così come nelle ultime ore è apparso in alcune immagini render sul web, pure condivise da un celebre leaker come Onleaks. Nella guerra volta ad accaparrarsi le ultime indiscrezioni, qualcosa può andare pure storto e magari quanto presentato non corrispondere del tutto a realtà. Cerchiamo di ricostruire gli ultimi rumor per capire almeno come non sarà il prossimo successore del Samsung ...

Sapevate che il vostro Samsung Galaxy è quasi sicuramente realizzato in Vietnam? Ecco perchè : A differenza di altri produttori, Samsung non ha scelto la Cina come Paese principale per la produzione dei propri smartphone. Ecco invece dove li realizza L'articolo Sapevate che il vostro Samsung Galaxy è quasi sicuramente realizzato in Vietnam? Ecco perchè proviene da TuttoAndroid.

Cambia tutto la modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e Note 9 : quali foto migliorate : Come forse quasi tutti i possessori di Samsung Galaxy S9 e Note 9 sapranno, è in corso la sperimentazione in beta di Android 10 ma le novità in arrivo per i due smartphone vanno anche aldilà dello stesso firmware corposo così come nato dalle mani di Google. In particolare, gli sviluppatori al soldo del produttore sudcoreano hanno lavorato per aggiungere la modalità notturna al teleobiettivo e pure alla fotocamera anteriore dei due esemplari. Si ...

Si arricchiscono le promo Unieuro Black Friday 2019 : ultimi Huawei e Samsung Galaxy inclusi : Mancano meno di 48 ore al tanto atteso Black Friday 2019, ma in queste ore la campagna con alcuni store è già nel vivo, come nel caso di Unieuro. L'ultima nostra analisi sulle proposte provenienti dallo store risale a venerdì scorso, quando le offerte "antipasto" in vista del 29 novembre risultavano già disponibili. Questo mercoledì, però, possiamo integrare quanto emerso in un primo momento, grazie ad alcune aggiunte che potreste ritenere ...

Partiti due mesi caldi per Samsung Galaxy S9 e Android 10 : tra beta e aggiornamento definitivo : Scattano ufficialmente oggi 27 novembre due mesi fondamentali per il Samsung Galaxy S9, in riferimento ai tantissimi utenti anche qui in Italia sono ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento con Android 10. In particolare, dopo alcune anticipazioni portate alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, bisogna per forza di cose concentrarsi sui segnali arrivati nelle ultime 24 ore. La questione riguarda sia il programma beta, sia ...

Tenetevi pronti : a dicembre PlayGalaxy Link sarà disponibile su una vasta gamma di smartphone Samsung Galaxy : Samsung annuncia che il servizio PlayGalaxy Link sarà disponibile in beta anche per i Galaxy S9, Note 9, Galaxy A90 e Galaxy Fold L'articolo Tenetevi pronti: a dicembre PlayGalaxy Link sarà disponibile su una vasta gamma di smartphone Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Anteprime Black Friday MediaWorld del 28 novembre : Samsung Galaxy Note 10+ e S10 : Il Black Friday MediaWorld entra nel vivo già oggi 27 novembre: dovreste ormai essere pronti per le offerte, valide nei negozi fisici ed online, che si intervalleranno ogni giorno dal 28 novembre al 2 dicembre, di cui stamane vogliamo svelarvi qualche succosa anteprima. Se avete sempre avuto un debole per il Samsung Galaxy Note 10 Plus (display QHD+ da 6.8 pollici con riconoscimento biometrico), sappiate che tra poche ore il megastore rosso lo ...