L'oroscopo di domani 29 novembre - 1ª sestina : ai Gemelli 'cinque stelline' : L'oroscopo di domani venerdì 29 novembre 2019 annuncia una giornata molto positiva per tre segni in particolare. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro il positivo appoggio da parte dell'Astrologia, in questo caso avvalorato dalla presenza delle stelline della fortuna a corredo del segno. Allora, curiosi di sapere quali sono i segni in giornata fortunata? Ovviamente la scelta in questo contesto cadrà sui soli Ariete, Toro, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 28 novembre : Gemelli annoiato - Acquario istintivo : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce l'entrata di Venere nel domicilio astrologico del Capricorno. Una nuova riservatezza lambisce le sensazioni a due e rende i sentimenti più ragionati. Non solo il Capricorno ma anche il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci renderanno più rigorose le emozioni, ma non per questo saranno incapaci di amare. Anzi, costruiranno unioni più solide, come stilato nelle previsioni astrali segno per ...

L'oroscopo di giovedì 28 novembre : audaci conquiste per Gemelli - Leone vivace : Durante la giornata di giovedì 28 novembre, Saturno positivo nel segno dell'Acquario conferirà ai nativi del segno la possibilità di ricevere buoni risultati sul posto di lavoro, mentre Gemelli avrà una grande carica erotica, conferitagli dal pianeta Urano. Mercurio in trigono nel segno dello Scorpione, renderà i nativi del segno particolarmente generosi nei confronti della loro dolce metà, mentre Toro sentirà il bisogno dei propri affetti ...

Tumori : al Gemelli il primo farmaco per il cancro al pancreas da “geni Jolie” : Al via al policlinico Gemelli Irccs di Roma il programma per l’uso compassionevole del primo farmaco per il cancro al pancreas legato alla mutazione dei geni Brca, la stessa dell’attrice Angelina Jolie. L’alterazione in questione, nota per aumentare il rischio di Tumori del seno e dell’ovaio, è ora nel mirino anche per l’insorgenza della neoplasia al pancreas, una delle più aggressive. Colpire la mutazione con un ...

L'oroscopo e le pagelle del 27 novembre : Gemelli in gran forma - Acquario in affanno : L'oroscopo mercoledì 27 novembre vedrà Gemelli e Capricorno in stato di grazie mentre Ariete e Acquario saranno un po' in difficoltà Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Un pensiero opprimente vi accompagnerà per tutta la giornata, ma siate tranquilli perché tutto si risolverà per il meglio. Vi renderete conto di avere sbagliato a confidarvi con una persona ...

Charlene di Monaco: «Crescere due Gemelli? Estenuante»

La confessione di Charlene di Monaco : "A volte crescere due Gemelli è estenuante" : Essere genitori di due gemelli non è facile, neanche per una principessa. Charlene di Monaco, madre dei piccoli Jacques e Gabriella, di quattro anni, ha ammesso in un’intervista al magazine francese Point de Vue di sentirsi spesso esausta: “E’ estenuante, ma anche stimolante”, ha affermato. I bambini “instancabili” hanno infatti un legame innato che li spinge a coalizzarsi, a sentirsi più sicuri ...

Terremoto Albania - il miracolo della vita : Gemelli nascono 20 minuti dopo la scossa : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 si è verificata in Albania alle 2:54 (ora locale, le 3:54 in Italia). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 11 chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese, situata a una trentina di chilometri a Nord-ovest di Tirana. dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due di magnitudo 5,3 e 5,1. È salito a 13 il numero dei morti. Lo riferiscono media locali, ...

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre - prima sestina : Gemelli energico : L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre prevede tensione per il Toro, mentre ci sarà qualche problema economico per il Leone, mentre l'Ariete dovrà affrontare diverse questioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i primi sei segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: ci saranno diverse questioni da affrontare e potreste avere delle difficoltà se vi ritrovate da soli. Avrete bisogno di una persona al vostro fianco che vi ...

Gemelli - 11 dicembre convegno ‘Opportunità e rischi intelligenza artificiale’ : Roma – L’innovazione tecnico-scientifica e’ sempre stata alla base degli avanzamenti nel campo medico. Nell’era della ‘digital disruption’ le nuove tecnologie disponibili pervadono tutti i settori e anche la medicina compie salti quantici nella diagnosi, trattamento e cura delle patologie per offrire alle persone una maggiore aspettativa e una migliore qualita’ della vita. Gli ospedali stanno passando al ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 26 novembre : Leone riflessivo - Gemelli apatico : L'oroscopo dell'amore per i single di martedì punta un riflettore sulle novità sensazionali che colpiscono dritto al cuore i segni zodiacali. Mercurio in Scorpione garantisce splendide sorprese e in sinergia con Luna, rende le emozioni più profonde e gli atteggiamenti più affascinanti. Le previsioni astrali segno per segno assumono così un significato molto rigenerante non solo per lo Scorpione, ma anche per il Capricorno, Pesci, Vergine e ...

Il "Madonna del Monte" era insicuro : già abbattuti i due ponti-Gemelli : Nino Materi Altri 5 viadotti «critici»: tre in Liguria, uno in Abruzzo e in Campania Il viadotto «Madonna del Monte» crollato ieri sulla A6 Torino-Savona era a rischio. Il suo nome figurava non solo nella mappa dei ponti bisognosi di urgenti lavori di adeguamento strutturale, ma anche nella cartina dei tratti autostradali da sottoporre ad attento monitoraggio in vista di un eventuale totale ripristino; insomma, una struttura ...

L'oroscopo di domani 26 novembre : Gemelli irrequieti - Capricorno misterioso : L'oroscopo di martedì 26 novembre approfondisce i transiti planetari in modo meticoloso, studiando gli aspetti astrologici fortunati per l'amore e individuando le opportunità lavorative proficue per emergere. La Luna presente in Scorpione rende i sentimenti misteriosi e un po' torbidi, sprigionando una sensibilità che approfondisce anche alcune tensioni latenti nascoste in un angolo del cuore. Di seguito le previsioni astrali segno per ...