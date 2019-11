Decreto fiscale | spunta un emendamento per aumentare gli stipendi dei vertici del Mef

Tassa rifiuti - nel Decreto fiscale possibile uno sconto sulla Tari per i redditi bassi : La novità, non ancora votata al Governo, riguarderebbe lo sconto sulla Tari, la Tassa sui rifiuti, contenuta in uno degli emendamenti del decreto fiscale 2020 e punterebbe a ridurre il costo di tale tributo per coloro i quali hanno redditi bassi. Qualora fosse approvata, tutti i comuni dovranno adeguarsi e recepire tale misura contenuta nell'emendamento del relatore del decreto legge fiscale e che diventerà effettiva una volta approvata dalla ...

Decreto fiscale - Crosetto : 'Ci accorgeremo di sequestro cautelare per presunti innocenti' : Il coordinatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, attraverso il suo profilo Twitter, ha lanciato quello che a suo avviso dovrebbe essere un allarme relativo al prossimo Decreto Fiscale. Secondo quanto evidenziato, esisterebbe una voce che porterebbe ad un sequestro preventivo per tutti quelli che sarebbero sospettati di essere evasori. Stretta sugli evasori Si tratterebbe di una scelta che si inquadrerebbe nel solco della scelta di mettere in ...

Guido Crosetto : "Il Decreto fiscale prevede il sequestro di tutti i patrimoni degli indagati per evasione" : Guido Crosetto lancia un pesantissimo allarme sul decreto fiscale, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Mentre si parla della crisi del Movimento 5 stelle e di elezioni regionali, dice il Fratello d'Italia si sta discutendo alla Camera di qualcosa di molto importante, che riguarda le tasch

Decreto fiscale - il modello 730 slitta al 30 settembre e si allarga la platea : Si prevede una riscrittura del calendario fiscale che farà slittare la scadenza del 730 dal 23 luglio al 30 settembre. Inoltre, si programma anche un ampliamento della platea di chi può utilizzare il modello: ecco alcune delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti al Decreto fiscale che verrà discusso domani in una riunione di maggioranza, in modo da decidere quale misura depositare in commissione Finanze alla Camera.Continua a leggere

Decreto fiscale - meno multe per le indebite compensazioni. Bonafede : “Alleggeriremo le sanzioni per omesso versamento Iva” : Una riscrittura del calendario fiscale, con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre. Tax credit per gli alberghi, ecobonus rivisto per venire incontro ai piccoli fornitori. Sono alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al Decreto fiscale: in queste ore la maggioranza deve decidere quali depositare in commissione Finanze alla Camera. Intanto giovedì sera sono state approvate due ...

Decreto fiscale 2020 : proposte bocciate in parlamento. Quali sono : Decreto fiscale 2020: proposte bocciate in parlamento. Quali sono Si sfoltisce il lungo elenco di emendamenti presentati al Decreto fiscale; degli oltre 900 arrivati in Commissione Finanze ne sono già stati bocciati più o meno 300. Decreto fiscale: circa 900 emendamenti presentati sono stati 900 circa gli emendamenti presentati dalle forze politiche al Decreto fiscale. Le proposte riguardavano tantissimi argomenti. Per esempio, due ...

Acconto cedolare secca 2020 : novità nel Decreto fiscale e cosa cambia : Acconto cedolare secca 2020: novità nel decreto fiscale e cosa cambia Con la Risoluzione n. 93/E dello scorso 12 novembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito ai versamenti dell’Acconto Irpef, Ires e Irap nonché a quello relativo alla cedolare secca, dopo i cambiamenti apportati dal decreto fiscale 2020. Andiamo a vedere cosa dice il testo e quali sono le principali novità sulla questione. Acconto cedolare secca 2020: i ...

Decreto fiscale 2020 : pec - conto corrente - appalti e ritenute. Cosa cambia : Decreto Fiscale 2020: pec, conto corrente, appalti e ritenute. Cosa cambia Con la pubblicazione del Decreto Fiscale, avvenuta il 26 ottobre scorso, sono ormai note le novità in arriva per lavoratori, aziende e contribuenti in generale. Decreto Fiscale 2020: testo in Gazzetta Ufficiale, quando entra in vigore Decreto Fiscale: nuovi oneri per appalti e subappalti Dal primo gennaio 2020 ci saranno nuovi obblighi per appalti e subappalti: ...

Decreto fiscale - dall’Iva sugli assorbenti al bonus airbag : le proposte bocciate : La presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, stima che alla fine gli emendamenti al dl Fisco che avranno passato il vaglio dell’ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì.

Italia Viva continua a provocare M5S : raffica di emendamenti al Decreto fiscale : Ormai è il marchio di fabbrica del partito: scagliarsi contro i provvedimenti che ha contribuito ad approvare collegialmente in Consiglio dei ministri. Sono circa mille (ma potrebbero calare a 700) le proposte di modifica al Decreto fiscale depositate in Commissione Finanze alla Camera, ma quelli che fanno più rumore arrivano - consuetudine - da Italia Viva. Dopo le battaglie già annunciate alla plastic tax e ...

Seggiolini - Iva sugli assorbenti - pace fiscale : la carica dei 900 emendamenti al Decreto fiscale : Circa 900 emendamenti per correggere e migliorare, almeno nelle intenzioni dei partiti, il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio ora all’esame della commissione Finanze della Camera. Si va dalle sanzioni per i dispositivi antiabbandono a quelle per la lotteria degli scontrini

Ex Ilva - Italia Viva presenta due emendamenti al Decreto fiscale per reintrodurre lo scudo penale : Il primo emendamento è stato creato ad hoc per il caso dell'accaieria di Taranto, mentre il secondo è una proposta più generale in tema di imprese sottoposte a opere di bonifica ambientale. Le modifiche avanzate dal partito di Matteo Renzi riguardano l'articolo 4 del decreto Fiscale, il quale tratta il tema della burocrazia aziendale, e il 39, incentrato sui reati tributari.Continua a leggere

