Volete invitare un vostro amico a provare Google Stadia? Da ora è possibile con il Buddy

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 27 novembre 2019) I possessori della Founder's Edition disono ora in grado diungratuitamente il nuovo servizio di streaming di giochi attraverso iPass. La notizia è stata annunciata sul blog diinsieme alle istruzioni su come si possonogli amici.IlPass diventa disponibile direttamente all'interno dell'app mobile. All'interno dell'app, dovrebbe essere presente un'icona a forma di busta da lettere che, una volta cliccata, consentirà all'utente della Founder's Edition di scegliere a chi inviare l'invito. Una copia del codice verrà inviata attraverso una e-mail.Coloro che ricevono il codice delPass devono scaricare l'app per dispositivi mobile, riscattare il codice nell'app e quindi saranno in grado di configurare il loro nuovo account. La persona che riceve il codice deve riscattarlo entro tre mesi. ...

